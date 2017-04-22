Kadınlar ve Erkekler Avrupa Ferdi Judo Şampiyonası Varşova'da Sona Erdi

Türkiye Avrupa Ferdi Judo Şampiyonasını madalyasız tamamladı



ERCAN ATA-VORŞOVA/ DHA Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Judo Ferdi Kadınlar ve Erkekler Şampiyonası son gün müsabakaları ile sona erdi. 42 Ülkeden 363 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi Kadınlarda 6, Erkeklerde ise 9 sporcu temsil etti.



A Milli Judo Erkek takımını temsil eden Bekir Özlü, Ahmet Şahin Kaba, Sinan Sandal, Hasan Vanlıoğlu, Murat Bektaş, İlker Güldüren, 90 Batuhan Efemgil, Feyyaz Yazıcı, Semih Adıyaman Avrupa şampiyonasından elleri boş döndü.



Kadınlar da ise Gülkader Şentürk, İrem Korkmaz, Nazlıcan Özerler, Büşra Katipoğlu ve 70 Şükran Bakacak dereceye giremedi.



+78 kiloda mücadele eden Kayra Sayit ise bronz madalya için mücadele etti. Ancak yarı final maçının son bölümünde sakatlandı ve bronz madalya mücadelesine çıkamayarak şampiyonayı 5. Olarak tamamladı.



KAYRA SAKATLANDI



Türkiye'nin Kadınlar +78 kg'da madalya umudu Kayra Sayit ilk turu maç yapmadan geçerken ikinci turda Gürcü Elene Kebadze ile yaptığı mücadeleyi ipponla kazanıp çeyrek finalde Alman Carolin Veiss'la karşılaştı. Müsabakadan 2-1 üstün ayrılan Kayra yarı finalde Ukraynalı Svitlana Iaromka ile eşleşti. Bu karşılaşma da sakatlanan kayra maçı kaybetti.



Milli sporcu Bronz madalya için Bosnahersek'ten Larisa Ceric ile karşılacaktı ancak, sakatlığı nedeni ile bronz madalya mücadelesine çıkamayan Kayra, şampiyonayı 5. Olarak tamamladı.