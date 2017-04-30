Kadınlar Süslüyor Turizme Hayat Veriyor

Gaziantep'te hediyelik bakır eşyaları süsleyen kadınlar turizme hayat veriyor.



Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İŞKUR işbirliğiyle yapılan proje kapsamında Bakır İşleme Kursuna katılan kadınlar, bakır hediyelik eşyaları ince ince işleyerek tarihi bakırcılar çarşısında satışa sunuyor. Gelen turistlerin ilgisini çeken işlemeli hediyelik bakır eşyalar, turizme canlılık katıyor.



Bakırcılık mesleğini yapan 45 yaşındaki Emine Sibel Bakırcı bu işe kursiyer olarak başladığını belirterek, "Komşularımın tavsiyesiyle bu işe başladım. İlk başta kocam izin vermedi, ama sonra gelmeme bir şey demedi 4 yıldır bu işi yapıyorum. Kadınların ekonomilerine katkıda bulunmalarını istiyorum. Evde boş oturmaktansa bir işte çalışması daha iyi olur. Çünkü kadınların yapamayacağı iş yoktur. Bu iş kadınların eline çok yakışıyor. Bence kadınlar bu işi erkeklerden daha iyi yapıyor" dedi.



Bakırcı ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık aldıkları kursiyerlerden yüzde 90'ının bayan olduğunun altını çizerek, "Bu kursu İŞKUR ile beraber açtık. Buraya gelenler hem meslek öğreniyor, hemde ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Her aldığımız 100 kişiden 90'ı kadındır. Çünkü kadınlar bu işi gerçekten çok iyi yapıyor ve rağbet gösteriyor" diye konuştu.



Yapılan hediyelik eşyalar ise Gaziantep'in tarihi bakırcılar çarşısında satışa sunuluyor. - GAZİANTEP