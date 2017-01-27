Kadınlar Sosyal Medyadan "Evet" Dedi

Sosyal medyada bir araya gelen İzmirli kadınlar, açtıkları "İzmirli Kadınlar Evet Diyor" adlı sayfayla anayasa değişikliğine destek verdi.



Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda 339 oyla kabul edilmesinin ardından başlayan referandum sürecinde, anayasa değişikliğini destekleyen İzmirli kadınlar, sosyal medyada "İzmirli Kadınlar Evet Diyor" adıyla sayfa oluşturdu.



Profilde "Ülkem için evet" yazılı fotoğrafın yer aldığı ve sadece kadınların bulunduğu sayfaya, evde, iş yerinde, otobüste, tenis oynarken, süt sağarken, sahilde spor yaparken kadınların çektiği videolar yüklendi. Kadınların neden "Evet" dediklerini anlattıkları sayfadaki ilk video, bir haftada 45 bin civarında kişi tarafından izlendi.



Hukukçu, iş kadını, ev hanımı gibi farklı meslek gruplarından kadınların "Evet" dediği videolara, erkeklerin de yorumlarda bulunarak destek verdiği görüldü.



Toplumun her kesiminden kadınlar "evet" dedi



"HayırlıOlsunTürkiyem" etiketiyle paylaşılan görüntülerde, Kordonboyu'nda spor yapan bir kadın, "Terörün bitirilmesi, işsizliğin sona ermesi, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması, 2023 hedeflerimize refah bir şekilde ulaşılması için İzmirli bir kadın olarak evet diyorum." dedi.



Bir alışveriş merkezi bahçesinde çekildiği anlaşılan videoda ise "İzmirli bayan hukukçu olarak mevcut anayasamıza göre TBMM üyeleri HSYK'ya üye aday gösterememektedir. Yeni anayasa ile birlikte TBMM'miz HSYK'ya 7 üye aday gösterebilecektir. Bu yüzden bir hukukçu olarak yeni anayasa değişikliğine evet" sözleri yer aldı.



Spor tesisinde elinde tenis raketiyle "evet" diyen bir kadın, "Dinini yaşamak isteyen büyük bir çoğunluğun 'gerici', 'yobaz', 'çağdışı' diye adlandırılmasını önlemek için İzmirli bir kadın olarak evet diyorum" ifadelerini kullandı.



Kullandığı otomobilin içinde video çeken bir kadın ise "İzmirli bir kadın olarak cumhurbaşkanının her türlü eylem ve işlemlerine karşı istisnasız yargı yolu açıldığı için anayasa değişikliğine evet diyorum." diye konuştu.



Birlikte video çeken 3 genç kız da "İzmirli gençler olarak evet diyoruz." dedi.



Videoda balık ağı ördüğü görülen bir kadın "Ben İzmirli bir kadın olarak cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları TBMM'nin milletvekilleri tarafından denetleneceği için anayasa değişikliğine evet diyorum." derken inek sağan başka bir kadın ise "Güçlü bir Türkiye için evet" sözleriyle anayasa değişikliğine destek verdi.