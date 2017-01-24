Kadınlar Protesto Etti, Polanski Jüri Başkanlığından Çekildi

Polonya asıllı Fransız yönetmen Roman Polanski, kadınların tepkisi üzerine, "Fransa'nın Oscar'ı" kabul edilen Cesar ödüllerinde jüri başkanlığından çekildi.



İnternette Polanski'nin jüri başkanlığını prosto için başlatılan imza kampanyasına 61 bin kişi destek verdi.



1977'de Los Angeles'ta 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlananan 83 yaşındaki Polanski için ABD'de tutuklama kararı var.



Avukatı Herve Temime, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Polanski'nin, "yersiz bir tartışma" nedeniyle jüriye başkanlık etmeyeceğini söyledi.



Temime, tepkilerin Polanski'yi "derinden sarstığını" belirtti, "Cesar ödüllerinin jüri başkanlığına kimin atandığı yerine sinemaya odaklanması gerekiyor. Polanski, Cesar ödüllerine halel gelmemesi için başkanlık teklifini geri çevirdi" dedi.

Fransa'ya kaçtı, ABD'nin başvurusu reddedildi



Polanski, tecavüz iddialarının ardından 1977'de reşit olmayan bir kızla ilişkiyi girdiğini kabul etmişti. Ünlü yönetmen, mahkemeyle vardığı uzlaşma uyarınca 42 gün hapis yattı ve psikolojik tedavi görmeyi kabul etti.





Ancak bir yargıcın bu anlaşmayı bozacağını ve ağır hapis cezasına çarptırılacağına inanan Polanski, Fransa'ya kaçtı.



ABD'nin geçen ay Polonya'nın Polanski'yi iade etmesi için yaptığı başvuru reddedilmişti.



'Tecavüz kurbanlarına saygısızlık'



"Osez Le Feminisme" (Feminist Olmaya Cüret Et) adlı Feminist grup ödül törenin yapılacağı binanın önünde protesto gösterisi düzenleme kararı almıştı.



İnternetteki imza kampanyasında "ABD'de bir çocuğa tecavüze aranan Polanski, Fransa'da skandalvari bir şekilde korunuyor. Cesar başkanlığına aday gösterilmesi, kadınlara, kadınların çektiği acılara ve on binlerce tecavüz kurbanına saygısızlıktır" deniliyor.





Fransız Kadın Hakları Bakanı Laurence Rossignol da, Polanski'nin başkanlığa aday gösterilmesinden şoke olduğunu söyledi.



Herve Temime ise kampanyanın yanlış bilgiye dayandığını, tecavüze uğrayan kişinin davanın düşürülmesi için mahkemeye başvurduğunu belirtti.