Kadınlar Kulübü Basınla buluştu

Bayan gazeteciler neşeli bir kahvaltı programında bir araya geldi

Programa Sakarya Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği Başkanı Remzi Adıyaman ile yönetim kurulu üyeleri, yerel gazetelerin bayan temsilcileri ve çalışanları katıldı.

SAĞLIK VE GÜZELLİĞİNİZ İÇİN

Kadınlar Kulübü Genel Koordinatörü Şule Özüşen, konuk basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayarak katılımları için teşekkür etti. Kulübün faaliyetleri hakkında bilgi veren Özüşen, kuaför ve güzellik merkezi ile; cilt analizinden lazer epilasyona, saç kesiminden saç bakımına kadar tüm hizmetlerin verildiğini söyledi.

LEZZET VE EĞLENCE BİRARADA

Kulübün kafeteryasında sıcak soğuk içeceklerden, aperatif ve ızgara yemeklere kadar damak zevkine göre özel mönüler oluşturabildiklerini belirten Özüşen, hanımların gurup toplantıları ve günleri için de özel hizmet verdiklerini söyledi. Yakın sürede, fasıl ve müzik dinletileri ile hanımlar matinesi gibi özel programlar da düzenleyeceklerini hatırlatan Özüşen, "Sakaryalı hanımları hem sağlıklı güzelleştirmek hem de güzel gün ve geceler geçirmelerini sağlamak için Kadınlar Kulübü olarak hizmetlerindeyiz" dedi.

GÜZEL BİR PROGRAMA SAHNE OLDU

Sakarya medyasının bayan çalışanlarını, kendi mekanında özel bir kahvaltıda bir araya getiren Kadınlar Kulübü, kahvaltı sonrası konuklarına bir canlı müzik dinletisi ile jest yaptı. TRT Sanatçısı Akif Özüşen'ın sazı ve sözüyle iştirak ettiği programda, usta sanatçı udu ve sesiyle icra ettiği bir birinden güzel eserlerle konuklara neşeli anlar yaşattı.

KULÜBÜN BİRİMLERİNİ GEZDİLER

Bayan gazetecilere, Kadınlar Kulübü'nün Güzellik Merkezi, Kuaför, Fitness Salonu ve Kafeteryadan oluşan bölümlerini gezdiren işletme sahibi Yasemin Bulut ve Genel Koordinatör Şule Özüşen, her birimi ayrı ayrı tanıtarak verilen hizmetler hakkına bilgi verdi. Gazeteci konuklar, sağlıklı güzelleşme, hoşça vakit geçirip ve eğlenme açısından Kadınlar Kulübünün hanımlar için mükemmel bir yer olduğunu ifade etti.

TEŞEKKÜR

Programa katılımları için konuklarına teşekkür eden Kadınlar Kulübü işletme sahibi Yasemin Bulut, basının toplum için önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Siz değerli medya mensupları ile tanışmaktan son derece memnun olduk. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, bu zor ve kutsal mesleğinizde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Sizleri ve Sakaryalı hanımları her zaman Kadınlar Kulübümüzde ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu. Programa katılan basın mensupları ise bu özel davet ve organizasyondan memnun kaldıklarının ifade ederek Kadınlar Kulübü'ne teşekkür etti.