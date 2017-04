Kadınlar Kıyasıya Yarıştı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında kadınlar arasında yapılan yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.



Kumluca'da 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kadınlar günü özel etkinliğinde, kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışması düzenlendi. Karatepe stadyumundaki 'Kadınlar Günü' özel eğlence etkinliği programına Kumluca ve çevre ilçelerden yaklaşık 10 bin kadın katıldı. Kadınlar arasında gerçekleştirilen yarışmalarda kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için mücadele ederken, izleyicilerden de büyük alkış aldılar.



Kadınlar arasında her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen domates kasası taşıma yarışmasında taşıdıkları kasalarla düşen kadınlar yarışı tamamlayamazken, 50 metre uzaklığa 3 dakikada içerisindeki domateslerle birlikte yaklaşık 160 kilo ağırlığa ulaşan 13 kasa taşıyan Özay Karakaya birinci oldu.



Halat çekme yarışması



Her takımda 8 yarışmacının yer aldığı ve 14 takımın katıldığı kadınlararası halat çekme yarışmasının finalinde ise Köyre Tahini takımıyla Kumsal Fide takımı karşı karşıya geldi. Her iki takımında kıyasıya mücadelesi sonucu yarışı Kumsal Fide takımı kazandı. Etkinlikte ayrıca 14 yarışmacının katıldığı domates yeme yarışmasında 3 dakikada 1 kilo 392 gram domates yiyen Mefaret Önal birinci olurken, 1 kilo 169 gram domates yiyen Gülay Girgin ikinci ve 1 kilo 164 gram domates yiyen Emine Demirel üçüncü oldu.



Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara ilçe protokolünün eşleri tarafından altın ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca yarışmalar süresince etkinliğin sunuculuğunu 'Hatçe nine' tiplemesiyle yapan Ali Elgün etkinliğe katılan kadınları yaptığı şovlarla eğlendirdi.



Yarışmaların ardından sahne alan sanatçılar Hale ve Ankaralı Ayşe, seslendirdikleri eserlerle etkinliğe katılan kadınları gönüllerince eğlendirdi. Zaman zaman izleyicileri sahneye davet eden sanatçılar, bazı eserlerini sahnede hayranlarıyla birlikte söyledi. Konser sanatçılara çiçek takdim edildi. - ANTALYA