Kadınlar İçin Gizli Silah "TIRNAKLAR"

Gelin adaylarının düğün günleri için tırnak seçerken, düğün pastasından ya da gelin çiçeğinden bile ilham alabileceği tüyosunu veren Kalıcı Makyaj ve Güzellik Uygulamaları Uzmanı Emsal Doğan, prova yapmanın önemine vurgu yaptı.

SON ANA BIRAKMAYIN!

Makyajda olduğu gibi tırnaklarda da gelinlerin kendilerini bu konuda uzman birinin ellerine bırakmaları gerektiğini belirten Emsal Doğan; "Evlilik gününden en az 20 gün önce gelinlerin istedikleri model ve desenleri belirleyerek prova için gelmelerini öneriyoruz. Hayallerindeki şekil, uygulama sırasında onları mutlu etmezse, başka tasarım bulmak için vakit kazanmış oluyoruz. Uygulamayı ise düğün gününden 3 gün önce yaptırmaları yeterli. 3 gün önce uygulatmaları önemli, çünkü gelinlerimizin tırnaklarına alışma süreçleri olacak" ifadelerini kullandı.

KONSEPTİNİZİ BELİRLEYİN!

Gelinlerin tırnak konseptlerini belirlerken, düğünün önemli unsurlarından ilham alabileceklerini ifade eden Doğan; "Gelin çiçeğinize, evlilik yüzüğünüze ya da pastanıza uygun tırnaklar yaptırabilirsiniz. Çiçeği her zaman elinizde taşıyamazsınız ama tırnaklarınızda taşıyabilirsiniz. 3 boyutlu çiçeklerle bezenmiş tırnaklarla fark yaratabilir ya da renkli çiçek desenler ile zevkinizi ortaya koyabilirsiniz. Eğer evlilik yüzüğünüzde çok gösterişli taşlar yoksa gösterişli taşlardan oluşan bir tırnak tasarımı da tercih edebilirsiniz" dedi.

KARAKTERİNİZE UYGUN RENGİ SEÇİN!

Masumluğun ve mükemmeliyetin simgesi beyaz rengin, gelinlerin en çok tercih ettiği renkler arasında birinci sırada olduğuna vurgu yapan Doğan; "Bu yıl modern ve trendlere uygun görünmek isteyen gelinlere önerim gülkurusu, metalik altın ve gümüş renklere de şans vermeleri. Feminen taraflarını ön plana çıkarmak isteyen gelinlere önerim farklı tasarımlarda klasik frenchin taşlarla süslenmiş versiyonları, metalik ve asimetrik frenchler kullanabilirler." açıklamasında bulundu.



