Kadınlar İçin Açıldı İlk Kullanan Erkekler Oldu

Türkiye'nin kadınlara özel ilk 'Termal Aqua Park ve Spor Merkezi' açılışa hazırlanıyor. Şifalı termal suları, sosyal tesisleri ve kadınlara özel alanları ile Şubat ayında hizmete girecek olan modern tesisin bayanlardan önce ilk konukları şehir yöneticileri ve gazeteciler oldu.



Yozgat Valiliği tarafından dönemin valisi Abdulkadir Yazıcı'nın temelini attığı Kadınlar Termal Aqua Park ve Spor Merkezi, modern yapısı ve şifalı suları ile dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde hizmete girmesi beklenen termal tesisi tanıtan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehrin yöneticileri ve basın mensupları ile havuzda yüzdü.



Türkiye'nin termal ilk aqua parkı olma özelliğine sahip olan tesiste, çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, Türk Hamamı, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya gibi pek çok alan bulunuyor.



Tesisin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Yozgat hastanesiyle yeni tesisleriyle sınıf atlıyor. Bunlardan bir tanesi de denemesini yaptığımız Kadınlar Termal Aqua Park ve Spor Merkezi. Burası Türkiye'de hiçbir yerde yok. Burası tamamen kadınlara ait. Hem termal su var 30 derece aynı zamanda eğlencesi de var. Ben hızlı tren seferlerinin başlamasıyla beraber Ankara'dan Kayseri'den çok sık günü birlik müşterilerin geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Yozgat'ın sosyal hayatında da bir hareketlilik olacak. Bugünde ilk defa adı kadınlar ama biz erkekler olarak deneyelim istedik. Bir eksiği noksanı var mı diye. Bundan sonra da hanımlar, günlerini daha güzel daha sağlıklı şekilde burada yaşayacaklar" dedi.



Yozgat'ta kazandırılan bu tesisle birlikte sosyal hayatın hareketleneceğini de belirten Vali Yurtnaç, "Burada Roma Hamamını resmedeceğiz. Yozgat'ın resimlerini sergileyeceğiz. Burada fitness, masaj odaları, saunaları olacak. Çeşitli kafesi, lokantası, yazın güneşlenme salonuyla beraber hem ekonomik değer olacak hem de buradaki sosyal hayatı çok hareketlendireceğini düşünüyorum. Şubat ayıyla beraber burayı kiraya verdik. Biz çalıştırmak istemedik. Burası İl Özel İdare kanalıyla yaptırıldı. Ama bunu özel sektör yapsın daha iyi rekabet edebilir. Rekabet diyorum ama burada Türkiye'de başka bir rakibi olmayacağı için bölgede tek olacak diye düşünüyorum. Burasının temiz nezih bir yer olması Yozgat için önemli bir değer olacak. Burası ısıtma su ile çalışmıyor. Tamamen doğal termal su. 30 derece dolayısıyla insan sağlığı sıhhati için önemli tesis olacak. Gelen insanlarımız hem romatizma hem cilt hastalıklarında bunların raporları da mevcut sağlıklarına kavuşacaklar" şeklinde konuştu.



Düzenlenen etkinliğe katılan ve gazetecilerle havuzda güreşen Milli güreşçi Rıza Kayaalp yaptığı açıklamada "Bu tesise ilk ve son gelişimiz bundan sonra bayanlara tahsis edilecek. Ben de gelip burayı görmek istedim. Anlatıldığı gibi tesis çok güzel görünüyor. Önemli olan burayı temiz, hijyenik bir şekilde kullanmak ve halkımızın hizmetine sunabilmektir" ifadelerine yer verdi.



Kadın Termal Aquapark ve Spor Merkezi'nin büyük bir eksikliği giderdiğini söyleyen Yozgat Valiliği Sanat Danışmanı Burak Öngel ise "Bu tesisin olmaması kadınlar için büyük bir eksiklikti. Burada Türk hamamı sauna ve havuz var. Malumunuz böyle bir yer Yozgat'ta yoktu. Burayı Yozgat'a kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YOZGAT