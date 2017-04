"Kadınlar Her Yerde Resim Sergisi" Okullar Hayat Buluyor Projesi Kapsamında Fethiye İlköğretim Okulu 24 Nisan 2017 Pazartesi, 14.00, Halk Evi Sergi Salonu Sergi Süresi: 24-29 Nisan 2017



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Nilüfer Belediyesi Halk Evi



Mekan Adresi : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No: 2 A/ 2 B Blok (Vergi Dairesi karşısı)



Başlangıç Saati : 24.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 15: 00: 00



Kategori : "Kadınlar Her Yerde Resim Sergisi" Fethiye İlköğretim Okulu



Tür : Sergi



Ücretlimi? : Hayır