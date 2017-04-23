Kadınlar Her Yerde Resim Sergisi" Fethiye İlköğretim Okulu
"Kadınlar Her Yerde Resim Sergisi" Okullar Hayat Buluyor Projesi Kapsamında Fethiye İlköğretim Okulu 24 Nisan 2017 Pazartesi, 14.00, Halk Evi Sergi Salonu Sergi Süresi: 24-29 Nisan 2017Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Nilüfer Belediyesi Halk EviMekan Adresi : İhsaniye Mah.
"Kadınlar Her Yerde Resim Sergisi" Okullar Hayat Buluyor Projesi Kapsamında Fethiye İlköğretim Okulu 24 Nisan 2017 Pazartesi, 14.00, Halk Evi Sergi Salonu Sergi Süresi: 24-29 Nisan 2017
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nilüfer Belediyesi Halk Evi
Mekan Adresi : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No: 2 A/ 2 B Blok (Vergi Dairesi karşısı)
Başlangıç Saati : 24.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 15: 00: 00
Kategori : "Kadınlar Her Yerde Resim Sergisi" Fethiye İlköğretim Okulu
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io