Kadınlar, Gayrimenkul Sektöründe 'Biz de Varız' Diyor…

Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların beklenti ve sorunlarının çözümüne dair bir yol haritası çizmeyi hedefleyen 'Gayrimenkulde Kadın Araştırması', ULI Türkiye (Urban Land Institute) öncülüğünde kurulan ve sektörün alanında lider kadın çalışanlarından oluşan Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu adına ERA Araştırma Şirketi tarafından yapıldı.

Urban Land Institute (ULI)'ın ABD ve Uzakdoğu'da yaptığı Gayrimenkulde Kadın Araştırması, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Araştırma- Urban Land Institute Türkiye (ULI), Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)'nin işbirliği ile hayata geçiriliyor. Araştırma 27 Mart – 18 Nisan 2017 tarihleri arasında gayrimenkul sektöründe çalışan 436 kadın ile online anket yöntemi ile gerçekleştirildi.

Araştırma, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların sesi olacak…

"Gayrimenkul sektöründe azımsanmayacak sayıda kadın çalışan ve yönetici bulunuyor. Ancak buna rağmen; kadın ihtiyaçlarına özgü çalışmalar ve kadın temsili bizce yeterli değil. Bizi motive eden de bu düşünce oldu" diyen Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Başkanı Av.Pınar Ersin Kollu, şöyle devam etti: "Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu olarak sektöre emek vermiş kadın iş sahibi ve profesyonellerden oluşan 20 kişilik bir danışma kurulu ile ilerliyoruz. Platform olarak ilk çalışmamız olan anketimiz ile hem gayrimenkul sektöründe çalışan kadın sayısını hem de bu kadın çalışanların karşı karşıya kaldığı sorunlar ve beklentiler ile kamu kurumlarının çözmesi gereken konuları belirleyeceğiz. Böylece gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların sesini duyuracağı bir yol haritası çizilmiş olacak. ULI, GYODER ve TMB'nin desteklediği anket çalışmamıza dair sonuçları 17 Mayıs'ta açıklayacağız" dedi.

Gayrimenkul'de Kadın Liderler Araştırması, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de yapılıyor…

Araştırma'nın Avrupa'da ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildiğine dikkat çeken ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin, "ABD'de ULI Women's Leadership Initiative (WLI)'ın 8.000 kadın üyesiyle yaptığı anket çalışmasını, karşılaştırmalı olarak Türkiye'de de hayata geçiriyoruz. Bu araştırmanın Avrupa'da ilk kez Türkiye'de yapılacak olmasını çok önemli buluyoruz. Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu ilk olarak Mayıs 2016'da ULI Türkiye'nin düzenlediği "Gayrimenkulde Kadın Girişimi" etkinliği ile ortaya çıktı ve resmi olarak da 08 Mart 2017'de faaliyete geçti. Platformumuzun ilk ürünü olan 'Gayrimenkul'de Kadın Araştırması' ile sektörde çalışan kadınların durum ve ihtiyaçlarını tespit edeceğiz ve böylelikle platformumuzun çalışmaları da sağlıklı bir zemine oturacak" dedi.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Üyeleri: Ayla Heyfegil (Servotel), Ayşe Hasol Erktin (Has Mimarlık), Banu Vargı Tümay (MV Holding), Buket Hayretçi (Aareal Bank), Burçin Sezen (Aşçıoğlu), Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan (Nurol GYO), Didem Erendil (Circle Real Estate Consulting), Didem Muslu (Servotel), Duygu Merzifonluoğlu (PwC), Elvan Oktar (Resarch&Consultancy), Eser Özbay (Bilgili Holding), Fatma Çelenk (Soyak Holding), Füsun Yılmaz Phillipson (FYP), Gülfem Tandoğan (İş GYO), Güniz Çelen ( Çelen & Çelen), Harika Uyanık (ARUP), Melda Bayraktaroğlu(Servotel), Neşecan Çekici (Epos), Nil Yıldızalp (ADA PR), Av.Pınar Ersin Kollu (İş GYO), Şenay Azak-Matt (Aareal Bank), Sevda Alkan (Sabancı Üniversitesi), Sira Kazancıoğlu (Cushman & Wakefield). İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.