Kadınlar, Filler ve Saireler

Üç kadının trajikomik hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu "Kadınlar, Filler ve Saireler", 24 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Kadınlar, Filler ve Saireler

Üç kadının trajikomik hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu "Kadınlar, Filler ve Saireler", 24 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

"Yeni sezonun en iddialı oyunu" geliyor!

Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Özen Yula'nın yönettiği "Kadınlar, Filler ve Saireler..."; Vahide Perçin, Yasemin Çonka ve Açelya Topaloğlu'nun performanslarıyla hayat buluyor.Bu çok özel isimleri bir araya getiren Can Kahraman ise oyunun yapımcılığını üstleniyor. 

Kadınca çözümlere mizahi bir bakış...

Komşu oldukları halde birbirine yabancı üç kadının, komik ve trajik varoluş mücadelesinin ele alındığı oyun; kadınların, erkeklerle ve yaşamla baş etme yöntemlerini mizahi ve vurucu bir dille anlatıyor.

Hayatın akışında savrulan üç kadının, kendi dertlerine 'kadınca' çözüm arayışlarını sahneye taşıyan "Kadınlar, Filler ve Saireler..." birbirimize kenetlenmezsek olayların içinden çıkışımızın zor olduğunun altını çiziyor.

Yazan: Yunus Emre Gümüş

Yöneten: Özen Yula

Oyuncular: Vahide Perçin, Yasemin Çonka, Açelya Topaloğlu

Dekor Tasarımı: Barış Dinçel

Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı

Işık Tasarımı: Murat Demir

Afiş Tasarımı & Fotoğraflar: Nevra Akbala

Yapım Amiri: Mehmet Emin Önal

Yönetmen Yardımcısı: Nevra Akbala

Dekor Sorumlusu: Nuri Karaköse

Dekor Asistanı: Gökhan Arınel

Tekst Düzenleme: Özen Yula & Nevra Akbala

Dış Sesler: Sungun Babacan & Nurgül Yeşilçay

Medya İlişkileri: Dilay Kant

Organizasyon: Funorg

Yapımcı: Can Kahraman

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No: 75

Başlangıç Saati : 24.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Kadınlar, Filler ve Saireler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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