Üç kadının trajikomik hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu "Kadınlar, Filler ve Saireler", 24 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



"Yeni sezonun en iddialı oyunu" geliyor!



Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Özen Yula'nın yönettiği "Kadınlar, Filler ve Saireler..."; Vahide Perçin, Yasemin Çonka ve Açelya Topaloğlu'nun performanslarıyla hayat buluyor.Bu çok özel isimleri bir araya getiren Can Kahraman ise oyunun yapımcılığını üstleniyor.



Kadınca çözümlere mizahi bir bakış...



Komşu oldukları halde birbirine yabancı üç kadının, komik ve trajik varoluş mücadelesinin ele alındığı oyun; kadınların, erkeklerle ve yaşamla baş etme yöntemlerini mizahi ve vurucu bir dille anlatıyor.



Hayatın akışında savrulan üç kadının, kendi dertlerine 'kadınca' çözüm arayışlarını sahneye taşıyan "Kadınlar, Filler ve Saireler..." birbirimize kenetlenmezsek olayların içinden çıkışımızın zor olduğunun altını çiziyor.



Yazan: Yunus Emre Gümüş



Yöneten: Özen Yula



Oyuncular: Vahide Perçin, Yasemin Çonka, Açelya Topaloğlu



Dekor Tasarımı: Barış Dinçel



Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı



Işık Tasarımı: Murat Demir



Afiş Tasarımı & Fotoğraflar: Nevra Akbala



Yapım Amiri: Mehmet Emin Önal



Yönetmen Yardımcısı: Nevra Akbala



Dekor Sorumlusu: Nuri Karaköse



Dekor Asistanı: Gökhan Arınel



Tekst Düzenleme: Özen Yula & Nevra Akbala



Dış Sesler: Sungun Babacan & Nurgül Yeşilçay



Medya İlişkileri: Dilay Kant



Organizasyon: Funorg



Yapımcı: Can Kahraman



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No: 75



Başlangıç Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Kadınlar, Filler ve Saireler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır