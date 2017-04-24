Kadınlar, Filler ve Saireler
Üç kadının trajikomik hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu "Kadınlar, Filler ve Saireler", 24 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Üç kadının trajikomik hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu "Kadınlar, Filler ve Saireler", 24 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
"Yeni sezonun en iddialı oyunu" geliyor!
Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Özen Yula'nın yönettiği "Kadınlar, Filler ve Saireler..."; Vahide Perçin, Yasemin Çonka ve Açelya Topaloğlu'nun performanslarıyla hayat buluyor.Bu çok özel isimleri bir araya getiren Can Kahraman ise oyunun yapımcılığını üstleniyor.
Kadınca çözümlere mizahi bir bakış...
Komşu oldukları halde birbirine yabancı üç kadının, komik ve trajik varoluş mücadelesinin ele alındığı oyun; kadınların, erkeklerle ve yaşamla baş etme yöntemlerini mizahi ve vurucu bir dille anlatıyor.
Hayatın akışında savrulan üç kadının, kendi dertlerine 'kadınca' çözüm arayışlarını sahneye taşıyan "Kadınlar, Filler ve Saireler..." birbirimize kenetlenmezsek olayların içinden çıkışımızın zor olduğunun altını çiziyor.
Yazan: Yunus Emre Gümüş
Yöneten: Özen Yula
Oyuncular: Vahide Perçin, Yasemin Çonka, Açelya Topaloğlu
Dekor Tasarımı: Barış Dinçel
Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı
Işık Tasarımı: Murat Demir
Afiş Tasarımı & Fotoğraflar: Nevra Akbala
Yapım Amiri: Mehmet Emin Önal
Yönetmen Yardımcısı: Nevra Akbala
Dekor Sorumlusu: Nuri Karaköse
Dekor Asistanı: Gökhan Arınel
Tekst Düzenleme: Özen Yula & Nevra Akbala
Dış Sesler: Sungun Babacan & Nurgül Yeşilçay
Medya İlişkileri: Dilay Kant
Organizasyon: Funorg
Yapımcı: Can Kahraman
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No: 75
Başlangıç Saati : 24.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Kadınlar, Filler ve Saireler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır