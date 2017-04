Kadınlar Fazla Kilolarından Zumba ile Kurtuluyor

Dans ve çeşitli vücut hareketlerinin birleşiminden oluşan, son dönemlerin en çok tercih edilen spor dalları arasında bulunan Zumba ile zinde kalmanın formülünü keşfeden Bayraklılı kadınlar Bayraklı Belediyesi'nin açtığı kurslar sayesinde hem eğleniyor hem de fazla kilolarından kurtularak, sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Zumba Gold grubundaki 45 yaş ve üzerindeki kadınlar enerjileriyle yaşıtlarını kıskandırıyor.



Bayraklı'da 45 yaş ve üzeri yaş gurubunun katıldığı Zumba Gold'un kadın sporcuları müzik eşliğinde dans ederek, hem eğleniyor hem de fazla kilolarından kurtuluyor. Zumba Gold'a katılanlardan kimi ev hanımı, kimi emekli, kimi ise çalışıyor. En büyüğü 62 yaşındaki kadınların ortak noktası ise burada oldukça mutlu olmalarıHaftanın iki günü 45 dakikalık süren çalışmalarda kadınlar Bayraklı Belediyesi Mansuroğlu Kadın Dünyası ve farklı mahallelerdeki spor salonlarında katıldıkları kurslar sayesinde yeni arkadaşlıklar da kazanıyor.



Kadınlar çok sevdi



Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ,"Müzikle sporu içinde barındıran spor dallarını özellikle Bayraklılı kadınlar çok sevdi. Çalışmalara her yaş grubundan vatandaşımız katılıyor. Kurslarımıza olan talebin her geçen sene arttığını görüyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar taleplere yanıt veriyoruz. Spor alt yapımızı oldukça güçlendirdik, yeni tesislerimizi hizmete soktuk. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması için kurslar açıyoruz. Bayraklı spor yapan bir kent oldu. Aslında bu da bizim hedeflerimiz arasındaydı. Bunu önemli ölçüde başardığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Zumba Gold ekibinin çalışmalarına katılmak isteyenlerin 0232 371 60 67 numaralı telefon numarasından bilgi alabilecekleri bildirildi. - İZMİR