Kadınlar Euroleague A Grubu'nun 11. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Famila Schio'yu 65-61 yendi. Bu sonuçla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Famila Schio takımı, ilk 5 dakikada 17-0'lık skor yakaladı. Bu dakikadan sonra sayı bulmaya başlayan Mersin ekibi, üst üste bulduğu sayılarla aradaki farkı eritmeye başladı ancak ilk periyotu Famila Schio, 21-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda biraz daha toparlanan turuncu-beyazlı ekip, her ne kadar rakibine göre daha fazla sayı bulsa da devreye 35-30 mağlup girdi. Maçın 3. periyotunda etkili oyunun sürdüren Famila Schio, bu periyotu da 53-42 önde tamamladı. Maçın son periyotunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi, müthiş bir geri dönüş yaptı. Özellikle maçın bitimine 5 dakika kala bulduğu sayılarla bir anda öne geçen Mersin ekibi, maçı 65-61 kazanmasını bildi. Bu sonuçla turuncu beyazlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Salon: Servet Tazegül



Hakemler: Vladimir Tsekov xx, Maka Kupatadze xx, Petar Denkovski xx



Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan xx 4, Nilay Kartaltepe xx 8, Fahriye Bayraktar x 6, Gintare Petronyte xxx 17, Aneika Anna Kay Henry xxx 13, Danielle Robinson xxx 15, Nevin Vatansever x 2



Famila Schio: Nuria Martinez xxx 14, Martina Bestagno x 7, Endene Miyem xx 13, Jolene Anderson x 4, Cecilia Zandalasini x 2, Laura Macchi xxx 21



1. Periyot: 13-21 (Famila Schio lehine)



Devre: 30-35 (Famila Schio lehine)



3. Periyot: 42-53 (Famila Schio lehine) - MERSİN