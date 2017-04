Kadınlar el emeklerini satıyor, kız çocukları okuyor

MERSİN - Mezitli Soroptimist Kulübü tarafından '2. Anneler Günü Alışveriş Şenliği' düzenlendi. Şenlikte annelerin kendi el emekleriyle evde yaptıkları ürünler satılarak, kız öğrencilerine burs veriliyor. Geçen yıl yapılan şenlikten elde edilen gelirle 16 kız öğrenciye burs verildi.

Mezitli Soroptimist Kulübü, örnek bir etkinliğe imza attı. Mezitli Belediyesi'nin de desteğiyle 2. Anneler Günü Alışveriş Şenliği düzenleyen kulüp, elde edilen gelirle kız öğrencilerine burs verecek. Geçen yıl yapılan şenlikte elde edilen gelirle 16 kız öğrenciye burs bağlanırken, bu yılda elde edilecek gelirle bu sayı arttırılmak isteniyor. Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde 50'ye yakın stant kuran kadınlar, el emeği, göz nuru ürünlerini satarak kız çocuklarına destek olmak istiyor. Şenlikle ilgili açıklamalarda bulunan Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Sembol Tarhan, kulüp olarak kadınların ve kızların statülerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bugün 2. Anneler Günü Şenliğimiz. Biz 2 yaşında bir kulübüz. Buradan kazandığımız gelirle kız çocuklarımıza burs veriyoruz. Geçen seneki anneler günü şenliği gelirlerimizle 16 kız çocuğumuza burs bağladık. Bu sene bu sayıyı 30'a çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kız çocuklarının ve kadınların eğitimine öncelik tanıdıklarını vurgulayan Tarhan, "Her 15 günde bir eğitimler yapıyoruz. Onlar için değişik projeler yapıyoruz. Kız çocuklarının okula gitmesi için çalışmalar yapıyoruz. Burslu çocuklarımıza sadece para vermekle kalmıyoruz her projemizde birlikteyiz. Bunun dışında her kızın okula gitmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'deki tüm kız çocuklarına ulaşalım. Ancak bu çok kolay birşey değil. Bir yılda 16 öğrenciye ulaştık. İnşallah biz 3-4 yılda binlere ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Mezitli Soroptimist Kulübü üyesi Yıldız Sevener ise kulüp olarak kız çocukları ve kadınların hayatını iyileştirmek için her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bu şenliklerle de gelir yaratıp, kız çocuklarının okumasına destek oluyoruz. Onların yurt sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Burada 50 stant var. Kadınlar el emeklerini burada satıyorlar. Şu anda 16 bursiyerimiz var. Önümüzdeki yılda yine mühendis kız çocuklarımıza burs vermeyi düşünüyoruz. Onların dönem dönem şehirler arasındaki kişisel gelişimlerini artırmak içinde eğitimler düzenleniyor. Amacımız onların topluma yararlı, ileri de kendisini geliştirmiş, eğitimlerini almış kadınlar olması. Güçlü toplum, güçlü kadınlarla oluyor. Gençlerimize yapacağımız en büyük yatırım eğitim. Onların da bu konuda kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz" dedi.

Stantlarda satış yapan kadınlar da kız çocuklarının mutlaka okuması gerektiğini, bu tür etkinliklerin çoğalarak daha fazla kız çocuğuna destek olunması gerektiğini ifade ettiler.