Kadınlar Domates Kasası Taşıdı, Halat Çekip Yarıştı

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında kadınlar günü yapıldı. Kadınların domates kasası taşıma, halat çekme ve en fazla domates yeme gibi yarışmalarda mücadele ettiği etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.



Kumluca'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar günü yapıldı. Kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmasının yapıldığı Karatepe Stadyumu'ndaki etkinliğe Kumluca ve çevre ilçelerden yaklaşık 10 bin kadın katıldı. Yarışmalarda kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için mücadele ederlerken, izleyiciden de büyük alkış aldı.



EN FAZLA DOMATESİ TAŞIMAK İÇİN YARIŞTILAR



Domates kasası taşıma yarışmasında kadınlar 3 dakika içinde 50 metre mesafeye en fazla domatesi taşımak için mücadele etti. Ortalama ağırlığı 12 kilogram olan kasaları taşımaya çalışan kadınlardan bazıları düşerek yarışmayı tamamlayamadı. Yarışma sonunda toplam ağırlığı yaklaşık 160 kilogram olan 13 kasa domatesi taşımayı başaran Özay Karakaya birinci oldu.



HALAT ÇEKME YARIŞMASI



Her takımda 8 yarışmacının yer aldığı ve 14 takımın katıldığı kadınlar arası halat çekme yarışmasının finalinde ise Köyre Tahini takımıyla Kumsal Fide takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele sonunda yarışı Kumsal Fide takımı kazandı.



EN FAZLA DOMATES YEME YARIŞMASI



Etkinlikte 14 yarışmacının katıldığı domates yeme yarışması da yapıldı. 3 dakikada en fazla domatesi yemek için yarışan kadınlardan Mefaret Önal 1 kilo 392 gram domatesle birinci olurken, 1 kilo 169 gram domates yiyen Gülay Girgin ikinci, 1 kilo 164 gram domates yiyen Emine Demirel üçüncü oldu.



Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara ilçe protokolu eşleri tarafından altın ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmalar süresince 'Hatçe Nine' tiplemesiyle etkinliğin sunuculuğunu yapan Ali Elgün, kadınları şovlarıyla eğlendirdi.



Yarışmaların ardından sahneye çıkan şarkıcılar Hale ve Ankaralı Ayşe seslendirdikleri parçalarla etkinliğe katılan kadınları eğlendirdi. Zaman zaman izleyicileri sahneye davet eden şarkıcılar, bazı eserlerini hayranlarıyla okudu. Konserde şarkıcılara çiçek takdim edildi.



- Antalya