Kadınlar Çalışacak "Aileler Mutlu Olacak"

Adıyaman Üniversitesinde Avrupa Birliği (AB) desteğiyle hayata geçirilen "Çalışan Kadın, Multu Aile" projesiyle, dezavantajlı grupta bulunan 60 kadının evlerinde mutlu olmaları ve iş dünyasına katılmaları hedefleniyor.



Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) öncülüğünde Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) ortaklığında yürütülen "Çalışan Kadın Mutlu Aile" projesi kapsamında ortaokul ve lise mezunu, 18-40 yaş arasında, köylerinden zorunlu göç etmek zorunda kalan, kırsal mahallelerde yaşayan, tarım işçisi ve genellikle devletin sağladığı desteklerle hayatını sürdürmek zorunda kalan kadınlara umut ışığı yakıldı.



Dezavantajlı 60 kadını kapsayan proje kapsamında katılımcılarına iş ve sosyal hayatta iletişim, kadın hakları, temel bilgisayar becerileri, ön muhasebe, temel sekreterlik, İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere toplam 520 saat eğitim verilmeye başlandı.



KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimlerinin de sağlandığı kadınlar, üniversitede aldıkları eğitimler kapsamında psikolojik danışmanlık gibi eğitimler de alıyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Halk Eğitim Müdürlüğünce uluslararası geçerliliği olan sertifika alarak hayata daha güvenli bakma imkanı bulacak. Kadınlar, eğitimlerin ardından Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odasının desteği ile KOBi'lerde istihdam edilecek.



ADYÜ öğretim üyesi ve proje koordinatörü Doç. Dr. Kenan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi 2014 yılında yazmaya başladıklarını, çalışmanın Avrupa Birliğince finanse edildiğini söyledi.



Kadınlar çalıştığı zaman ailenin daha güçlü ve mutlu olacağını düşündüklerini, projeye de bu bilinçle yön verdiklerini dile getiren Özcan, Adıyaman'ın kadın istihdamında Türkiye ortalamasının altında olduğunu hatırlattı.



Özcan, bu nedenle kentteki bu açığın kapatılmaya çalışılması gerektiğini ifade ederek, "Projenin hedef gurubu 18-40 yaş arasında dezavantaj kadınları kapsıyor. Hedefimiz, kadınların burada bilgi, birikim, becerilerini ve öz güvenli olmalarını sağlamaktır. Kadınlarımız burada aldıkları eğitim sonrası İŞKUR'un işbaşı eğitim projesi kapsamında iş sahibi olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



Kadınlar hem umutlu, hem heyecanlı



Kursiyerlerden Tülay Çelebi de projeye katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.



Eğitimden önceki hayatında çok kez sigortasız çalıştırıldığını dile getiren Çelebi, "Bundan sonra en azından bir mesleğim olacak ve artık süreçte sigortalı çalışacağım. Buraya kendimi geliştirmek için katıldım. Burada çok güzel sosyal aktiviteler oluyor. Zamanımız güzel geçiyor. Burada ders görüyoruz. Bilmediğimiz birçok şeyi öğreniyoruz. Bunun sonucunda işimiz ve sigortamız olacak." dedi.



3 çocuk annesi Halise Leylek, projede önceliğin mağdur olan ve iş bulamayan kadınlar olduğunu vurguladı.



KAMER Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Serpil Ateş Korkmaz da kadınların böyle bir projeye ihtiyacı bulunduğunu, vakıf olarak onların seçiminde destek verdiklerini belirtti.



Farkındalık çalışmaları yaptıklarını aktaran Korkmaz, "Kendimizi fark edip geleneksel statümüzü farkına vararak statümüzü değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu farkındalığı diğer kadınlara yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.