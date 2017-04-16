Kadınlar Basketbolda Fenerbahçe, Euroleague'de İkinci Oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final Four final mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Rus ekibi Dinamo Kursk'a 77-63'lük skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finalini ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe; Parker, Lavender ve Quigley ile bulduğu basketlerle 4. dakikada 10-0 öne geçti. Sarı- lacivertli takıma McCoughtry'nin kaydettiği 7 sayıyla karşılık veren Dinamo Kursk, 5. dakikada skoru 10-7 yaptı. Fenerbahçe, Parker'in son andaki basketiyle ilk periyodu 18-17 önde bitirdi.

İLK YARIDA DİNAMO'YU DURDURAMADIK

İkinci periyoda 9-1'lik seriyle başlayan Dinamo Kursk, 13. dakikada 26-19 öne geçti. Rus ekibi, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve savunmada da zorlanan sarı-lacivertli takım karşısında Ogwumike'nin kaydettiği basketle 16. dakikada farkı 10 sayıya (31-21) çıkardı. Fenerbahçe, sonradan oyuna dahil olan Pelin Bilgiç ve Parker ile ürettiği sayılarla 18. dakikada farkı bir sayıya (35-34) indirdi. Ancak son dakikada Ogwumike ve Prince ile üst üste basketler atan Dinamo Kursk, soyunma odasına 44-34 önde girdi.16.04.2017

Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan Rus ekibi, 23. dakikada Cruz'un attığı basketle farkı 18 sayıya (54-36) kadar çıkardı. Fenerbahçe; Quigley, Parker ve Gruda'nın basketleriyle farkı hızla eritmeye çalışırken, son periyoda 62-55 Dinamo

Kursk'un üstünlüğüyle girildi.

MAĞLUBİYETTEN KAÇAMADIK

Final periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe, Quigley'nin üç sayılık basketiyle 31. dakikada farkı 2 sayıya (62-60) düşürdü. Ancak daha sonra hücumda tutuk kalan ve iyi savunma da yapamayan sarı-lacivertli takım karşısında Cruz, Ogwumike ve Prince ile 15-0'lık seri yakalayan Dinamo Kursk, 39. dakikada skoru 77-60 yaptı. Rus ekibi, özellikle son periyotta çok kötü oynayan Fenerbahçe karşısından salondan 77-63 galip ayrılarak, şampiyon oldu.

