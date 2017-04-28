Kadınlar Basketbolda Derbi Zamanı

Galatasaray ile Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final ilk maçında yarın kozlarını paylaşacak. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final serisinde derbi heyecanı yaşanacak. İlk turda Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni eleyen Galatasaray ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenip bir üst tura çıkan Fenerbahçe, finale çıkmak için mücadele edecek. İki takım serinin ilk maçında yarın saat 19.00'da Metro Enerji Arena'da karşı karşıya gelecek.



BU SEZON LİGDE BİRBİRLERİNİ YENDİLER



Galatasaray ile Fenerbahçe, bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 77-55 kazanırken, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ise sarı-kırmızılılar 89-73'lük skorla parkeden galip ayrılmıştı.



LİGDE EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN İKİ TAKIM



1980-1981 yılında ilk kez oynanmaya başlanılan Kadınlar Basketbol Ligi'nde en çok şampiyonluğu kazanan Galatasaray ile Fenerbahçe, final için kıyasıya mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılıların 13, sarı-lacivertlilerin ise 12 şampiyonluğu bulunuyor.



SERİ PROGRAMI



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak yarı final serisinin ikinci maçı Mayıs Salı günü 20.00'de Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. 4 Mayıs Perşembe günü seri Abdi İpekçi Spor Salonu'na taşınacak. Serinin olası 4. maçı 6 Mayıs Cumartesi günü Abdi İpekçi Arena'da 5. maç ise 8 Mayıs Pazartesi günü Metro Enerji Arena'da oynanacak.



(Oğuzhan Ort/İHA)