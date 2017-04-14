Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Finale Yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenerek adını finale yazdırdı.

Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Finale Yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE FİNALE KALDI

Nefes kesen karşılaşmayı Fenerbahçe, UMMC Ekaterinburg karşısında 70-61 kazandı ve adını finale yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe'nin rakibi, Dinamo Kursk - ZVVZ USK Prag maçının galibi olacak.

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