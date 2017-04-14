Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Finale Yükseldi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenerek adını finale yazdırdı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE FİNALE KALDI
Nefes kesen karşılaşmayı Fenerbahçe, UMMC Ekaterinburg karşısında 70-61 kazandı ve adını finale yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe'nin rakibi, Dinamo Kursk - ZVVZ USK Prag maçının galibi olacak.
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