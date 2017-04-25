Kadınlar Azimli, Oyuncaklar Organik

İzmir'de, kentsel dönüşüm için gün sayan gecekondu bölgesindeki 42 kadın, organik oyuncak yapımı için ilk kez tanıştıkları son model dikiş makinelerinin başına oturdu. Aralarında atanamayan öğretmenlerin de bulunduğu kadınlar, kuracakları kooperatifle diktikleri organik oyuncakları yurt içi ve yurt dışında satacak.



İzmir Gaziemir'de çoğu hayatında hiç dikiş makinesi kullanmamış 42 kadın, Gaziemir Belediyesi ile İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun (İSTÖP) işbirliğiyle hazırlanan ve Almanya Federal Cumhuriyeti ile Japonya'nın verdiği desteğiyle hayat bulan 'Organik Oyuncak Üretimi Eğitimi Projesi' kapsamında organik oyuncaklar yapmaya başladı. İleride kuracakları kooperatifle organik oyuncakları yurt içi ve yurt dışında satmayı hedefleyen kadınlar arasında, atanamayan iki öğretmen de bulunuyor. Aldıkları dikiş makinesi eğitiminin ardından ilk oyuncaklarını yapan kadınların mutlulukları yüzlerinden okunuyor.



Gecekondu bölgesinde yaşayan 42 kadın



Almanya'nın verdiği hibe destekle alınan dikiş makineleri, Gaziemir Belediyesi Aktepe hizmet binasında proje için ayrılan katta bulunan odalara yerleştirildi. Japonya'nın hibe ettiği 350 bin lira değerindeki bilgisayar kontrollü 13 metre uzunluğundaki tam elektronik nakış makinesinin konulacağı bir binanın yapımı için çalışmalara başlandı. Kentsel dönüşüm için gün sayan gecekondu bölgesinde heyecan yaşatan projenin ilk aşamasında farklı yaşlardan 42 kadın dikiş makinelerinin başına oturdu. Kadınlar, Türkiye'nin tek organik oyuncak üretim sertifikasına sahip eğitmeni Yusuf Tamer'in gözetiminde işe koyuldu. Çoğunluğu dikiş makinesiyle bu eğitim sırasında tanışan kadınlar, haftada iki gün ikişer saat olmak üzere altı aylık bir eğitim alacak.



Avrupalıların 'güven bebekleri' Aktepe'den



Aktepe'de verilecek eğitim sonrasında üretimine başlanacak organik oyuncaklar oldukça uzun soluklu bir çalışma gerekiyor. Bu oyuncakların üretiminde kullanılacak pamuk için organik tohum kullanımına izin veriliyor. Pamuk üretimi sonrasında elde edilen iplikte kök boya kullanılması da zorunlu. Sıcak soğuk pres için dolgu malzemesi olarak kullanılan kiraz çekirdeği ile stres alıcı özelliği nedeniyle dolguda tercih edilen pirincin de organik üretim olması koşulu var. Pamuk dikiminden organik oyuncağın üretiminin tamamlanmasına kadar tüm aşamalarda çeşitli kontrol ve testler uygulanıyor. Avrupa'da ebeveynlerin çocukları için çok önem verdiği 'güven bebeği oyuncakları' da Gaziemir Aktepe'deki bu atölyede üretilecek.



"Yurt dışından rağbet var"



Oyuncak üretiminde 30 yıl, organik oyuncakta da 11 yıllık deneyimi olan projenin gönüllü eğitmeni Yusuf Tamer, "42 kadın kursiyere burada eğitim veriyoruz. Evlerine katkıda bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Kursa bir ay önce başladık ama iyi bir aşamaya geldik. Önce makine kullanma eğitimi verdik. Kooperatif üzerinden iç ve dış piyasa satış yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Tamer, yurt dışından organik oyuncağa rağbet olduğunu sözlerine ekledi.



Atama bekleyen öğretmenler de kursta



Organik oyuncak üretimi eğitimine katılanların arasında henüz 8 aylık evli 26 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni İsmahan Özel de var. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinden üç yıl önce mezun olan Özel, "Kursa gelerek kendimi geliştirip eve katkı sağlamayı düşünüyorum. Atamam gerçekleşmezse bu kurs sayesinde kendime yeni bir iş kapısı açabilirim. Dikiş makinesi kullanmayı ilk kez bu kursta öğrendim" derken, Uşak Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Leyla Temel ise "Aynı zamanda muhasebe öğretmenliğim de var ama bir yıldır atanamadım. Daha önce hiç dikiş makinesi kullanmamıştım. Her şeyi bu kursta öğrendim, ilk ürünümü yaptım. İleride kooperatif kurulacak. Ürünlerimiz yurt dışına ihraç edildiğinde kazanılan parayı paylaşacağız. Bu kurs, eğer atanmaktan daha iyi bir iş kapısı açarsa bu yöne yönelirim ama önceliğim öğretmenlik yapmak" diye konuştu



"Bütün gün telefonda fotoğraflarına bakıyoruz"



Ev hanımı Eser Temel de, annesinin eski dikiş makinesini yıllar önce kısa bir süre kullandığını belirterek şunları söyledi:



"Hep elektrikli makineler nasıl çalışıyor diye merak ediyordum. Çok güzel oyuncaklar yaptığımız için memnunuz. Bütün gün telefonda fotoğraflarına bakıyoruz. 'Bebeklerimiz' diye seviyoruz oyuncaklarımızı. Her gören bize de yap diyor."



"Çocuğuma da oyuncak dikeceğim"



Dikeceği oyuncaklarla 7 yaşındaki kızına oyun yapmak istediğini söyleyen Nagihan Avcı, "Dikiş bilgim yoktu. Mesleğim olsun, eve katkım olsun istedim. 7 yaşında bir kızım var. O da oyuncakları çok merak ediyor. 'Bana da yapar mısın?' diyor. 'Öğrenince sana da getireceğim' diyorum. İleride inşallah dikiş makinesi alıp çocuğuma oyuncaklar dikmek istiyorum" diye konuştu.



Serpil Atabeyli isimli kursiyer, ürünleri satarak eve katkı sağlamak istediğini dile getirirken, Raziye Yıldız da, "Eski bir dikiş makinemiz vardı şimdi otomatik arabaya geçmişim gibi hissediyorum. Yeni şeyler öğrendiğimde çok mutlu oluyorum" dedi. - İZMİR