Kadınlar Atık Malzemeler Süs Eşyası Yapıyor

ISPARTA'nın Gönen İlçesi'ne bağlı Güneykent Beldesi Belediyesi'ne ait Gül Evi'nde bir araya gelen 40 kadın, kullanılmayan atık malzemelerden süs eşyası yapıyor. Kadınlar hem geri dönüşüme hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.



Güneykent Beldesi'nde belediye tarafından kurulan Gül Evi'nde önce Üretici Gül Kadınlar Derneği, ardından Gülderen Kadın Kooperatifi çatısı altında birleşen 40 kadın, atık eşya ve kullanılmayan kıyafetlerden süs pazarı oluşturdu. Beldenin marifetli kadınları birçok atığı yöresel hediyelik eşya haline dönüştürerek hem üretiyor hem para kazanıyor.



ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAPAĞI TABLO OLDU



Gül Evi'ndeki kadınlar ilginç çalışmalara imza atıyor. Aldıkları eğitimlerle ellerine geçen her eşyayı değerlendirip üzerine işleme yaparak hayat veren kadınlar, eski naylon ayakkabılardan kırık fincanlara, lastik tekerlekten ağaç kabuğuna kadar her atığı süs eşyasına dönüştürüyor. Çöp konteyneri yanında bulunan çamaşır makinesi kapağı ise, 3 boyutlu deniz görselinden duvar tablosuna dönüştürüldü.



ÇİZMEDEN POŞETLİK



86 yaşındaki Gülsüm Okkan'ın yıllarca kullandıktan sonra Gül Evi'ne getirdiği lastik çizmeleri bir hafta boyunca işleyen kadınlar üzerine gül motifleri ve kuş yuvası yaparak duvara asılabilen poşetlik haline dönüştü. Çizmesini teslim aldığında büyük şaşkınlık yaşayan Gülsüm Okkan, "Bu çizme yeri geldi dağda, yeri geldi çamurda, yeri geldi kükürt işletmesinde giyildi. Rahmetli eşim de bu çizmeyi kullanırdı. Kıyıda köşede kalmış, toza bulanmış, altı aşınmış, üstündeki boyası atmış halde duruyordu. Çöpe gitmesin diye buraya getirdim, çok güzel yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık" dedi.



"ATIK HER ŞEY BİZİM İÇİN BİR KIYMETTİR"



Güneykent Belediye Başkanı Ak Partili Fahrettin Gözgün, kadınların eski kavanoz, tencere, yıpranmış, miadını doldurmuş priz, teflon tavaı, plastik kutuları, mutfaktaki eğilmiş bükülmüş sini, inşaat ustasının malasını saate çevirdiğini anlattı. Gözgün, şöyle devam etti:



"Ayakkabı boya kutularından tutun, mevcut dış cephe boyasında kullandığımız kutulara kadar bunların kapaklarını saatlere çeviriyoruz. Araba lastiklerinden sehpa, puf oturaklar yapıyoruz. Atıl sandıklardan yine puf mobilyalar yapıyoruz. Bisiklet, motosiklet tekerlerinden aynalar yapıyoruz. Miadını doldurmuş bisikletlerden sehpa yapıyoruz. Atık olan her şey bizim için bir kıymettir, geri dönüşümdür. Geri dönüşümle birlikte ekonomiye de katkı sunmuş oluyoruz."



40 KADIN ÇALIŞIYOR



Gül evinde 40 kadının 4 grup halinde çalıştığına dikkati çeken Başkan Gözgün, şöyle dedi:



"Burada üretilenlerin satışı için Gülderen Kadın Kooperatifi'ni kurduk. Kooperatif kurulalı yaklaşık 3 ay oldu. Alt yapısını hazırladık. Bazı geçmiş projelerimiz vardı, geçen projelerle birlikte tamamen online satış sistemlerinden, buradaki mağazalarına, paketlemelerine kadar birçok şey yapmış olacağız. Yaklaşık 40'a yakın kadın bu evde sirküle oluyor. Evlerinde üretim yapıyor. Bazı kadın arkadaşlarımız vardı, engelli arkadaşlarımız var. Onları evlerinden çıkardık, buraya kazandırdık. Onlar da burada iğne oyası örmeye, hediyelik eşya yapmaya başladı."



