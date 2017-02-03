Kadınlar, Adem'ler Sayesinde Kazanç Sağlıyor - Diyarbakır

MEHMET SIDDIK KAYA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Diyarbakır'da açılan ve kadınlara yönelik çeşitli alanlarda beceri kurslarının düzenlendiği 19 Aile Destek Merkezinde (ADEM) 4 yılda açılan 991 kursta, 22 bin 400 kadın eğitim aldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Diyarbakır'da açılan 19 ADEM'de, kadınlara el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini pazarlayarak gelir elde etme imkanı sunuluyor. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının açıldığı ADEM'ler sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı yakaladı.



Kadınlar burada aynı zamanda sosyal ve kültürel aktivitelere katılarak sosyalleşiyor.



Merkezler için 4 milyon 402 bin lira



Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ADEM'lere çok ciddi bir bütçe ayırdığını, son 4 yılda merkezlerde 991 kurs açıldığını, 22 bin 400 kişinin bu kurslardan faydalandığını söyledi.



Merkezler için 4 milyon 402 bin lira harcama yapıldığını kaydeden Koşal, valilik olarak Sur ilçesinde terör olaylarından etkilenen kadınlara yönelik merkezlerde çalışma yürüttüklerini, terör mağduru kadınların talepleri doğrultusunda kurslar açtıklarını belirtti.



Terör mağduru kadınlara da eğitim



Terör mağduru kadınların merkezlerde diğer kadınlarla bir araya geldiğini, dertlerini paylaştığını, kurslara katılarak zamanlarını iyi şekilde değerlendirdiğini aktaran Koşal, "Kurslarımızda eğitim gören kadınlara İş-Kur tarafından günlük 20 lira veriliyor. Kadınlar ayda 500 lira gelirle hanelerine katkı sağlıyor." diye konuştu.



Merkezlerde okuma yazma, takı tasarım, dikiş nakış, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme, kuaförlük, aşçılık gibi kursların verildiğini anlatan Koşal, son yıllarda istihdamı artırma yönünde de çalışmaları olduğunu, bu konuda da çeşitli eğitimler verildiğini kaydetti.



Koşal, "Örneğin kuaförlük mesleğini öğrenen bir kursiyerimiz kendi iş yerini açabiliyor. Devletimiz bu merkezlere ciddi bir destek veriyor." dedi.



Evlerinde bile geçimlerini sağlayabilirler



Bağlar ADEM Koordinatörü Saliha İlakan da merkezde eğitim alan kadınların sertifikalarla kendi iş yerlerini açabildiğini söyledi.



"Kentin yoksul mahallelerinde yaşayan aileler, eşi tarafından dışarıya çıkmasına izin verilmeyen kadınlarımız bile var. Amacımız kadınların kendi evlerinde bile geçimlerini sağlayabilmeleri." diyen İlakan, merkez sayesinde kadınların öz güvenlerinin geliştiğini bildirdi.



Bu merkezlerin artırılması gerektiğini vurgulayan İlakan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Tüm Diyarbakırlı kadınlara sesleniyorum. Merkezlere sizleri bekliyoruz. Buyurun meslek edinin, kendi paranızı kazanın. Bazı kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitim ile daha sonra yeni gelen kursiyerlerimize eğitim vermeye başlıyor. Merkezde, tüm masraflar devlet tarafından karşılanıyor. Herhangi para harcamadan kadınlar meslek öğreniyor."



Kursiyerler çok mutlu



Kursta eğitmen Evin Küten Özbek, daha önce hiç sinemaya gitmemiş, çok fazla dışarıya çıkmamış kadınların da gelen kursiyerler arasında bulunduğunu, merkezde aile ortamı oluşturduklarını, merkezin kadınlara terapi gibi geldiğini söyledi.



Özbek, "Kursiyerler, çok mutlu oluyor, arkadaş ediniyorlar. Bakanlığımızın ve kaymakamlığımızın düzenlendiği gezi programlarıyla kursiyerlerimizi ülkemizin farklı şehirlerine geziye gönderiyoruz. Bir hafta boyunca tatil yapan kursiyerlerimiz var. Kendilerini daha çok iyi hisseder oluyorlar." ifadelerini kullandı.



Kursiyerlerden Sevgi Bayrak (50) da merkezde çok mutlu olduklarını aktararak, burada hem boş zamanlarını değerlendirdiğini hem de meslek öğrendiğini belirtti.



Kursiyer Yıldız Baras (55) ise merkeze 3 yıldır geldiğini dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.