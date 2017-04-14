Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Play-off ve play-out maçları, 22-23 Nisan'da başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk kademe müsabakaları, oynanan 18. hafta maçlarıyla sona erdi. Şampiyon ile küme düşen takımlar, 22-23 Nisan'da başlayacak play-off ve play-out karşılaşmalarının ardından belli olacak.



Normal sezonu ilk 5 takım arasında tamamlayan Beşiktaş, Konak Belediyespor, Ataşehir Belediyespor, 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor ve Trabzon İdmanocağı, play-off grubunda şampiyonluk mücadelesi verecek. Grubu ilk sırada tamamlayan takım, şampiyonluğa ulaşacak.



Ligde ilk kademe müsabakalarını son 5 sırada bitiren Karadeniz Ereğli Belediyespor, Kireçburnu, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı, Adana İdmanyurdu ve Amasya Eğitimspor ise play-out grubunda küme düşmemek için mücadele edecek. Play-out grubunu son iki sırada tamamlayan takımlar, 2. Lig'e düşecek.



Çift devreli lig usulüne göre oynanacak play-off ve play-out müsabakaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.