Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenecek Kadının Sosyal Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi Çalıştayı'na ilişkin hazırlıklar ele alındı.



Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.



Ziyarette, iki kurumun işbirliğiyle düzelenecek Kadının Sosyal Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi Çalıştayı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Rektör Yardımcısı Baykam, çalıştayda kadın girişimcilerin mevcut durumları ve iş hayatında ne gibi sorunlar ile karşı karşıya kaldıklarının araştırılacağını belirterek, "İş hayatındaki kadınlarımızın sosyo-ekonomik durumu ve karşılaştıkları sorunların çözümü hakkında bir rapor oluşturulacaktır. Çıkan rapora göre de bir yol haritası çizilecektir." dedi.



Başaranhıncal da kadınların iş dünyası içerisinde yer almasını sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, "Tüm bireylerin çalışması gereken bir dönemdeyiz. Bu yüzden kadınların iş dünyasında olmalarını önemsiyoruz." dedi.