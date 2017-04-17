Kadının Önce Çantası Sonrada Cesedi Bulundu (2)
CESEDİ BULUNAN KADININ SIRRI ÇÖZÜLDÜDenizli'nin Sarayköy İlçesi'nde, karayolu kenarında önce çantası ardından cesedi bulunan kadının 50 yaşındaki Ulviye Yılmaz olduğu belirlendi.
CESEDİ BULUNAN KADININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde, karayolu kenarında önce çantası ardından cesedi bulunan kadının 50 yaşındaki Ulviye Yılmaz olduğu belirlendi. Otomobiliyle Yılmaz'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü M.E., sanayi sitesinde aracını tamir ettirirken yakalandı.