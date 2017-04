Kadının Olduğu Her Yerde Merhamet ve Adalet Vardır"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kadının olduğu her yerde merhamet, adalet ve barış da vardır" dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Başkent Bakü'de, ilk olarak Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet komitesi Başkanı Hicran Hüseynova'yla bir araya gelen Bakan Kaya, daha sonra Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Uluslararası Konferansı'na katıldı.



Ekonomik Politikanın önceliklerinden biri olan Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesi: Girişimcilik için Devlet Desteği Mekanizması" isimli oturumunda konuşma yapan Bakan Kaya, "Zira ülkelerin, bu hedefin yanı sıra insan merkezli sürdürülebilir sosyal kalkınmayı hedeflemeleri de önemlidir" dedi.



"KADININ OLDUĞU HER YERDE MERHAMET, ADALET VE BARIŞ DA VARDIR"



Tüm bu hedeflerin gerçekleşmesi, ancak kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve erkeklerle eşit şartlarda katılımları ile mümkün olduğunu dile getiren Bakan Kaya, "Diğer yandan kadının olduğu her yerde ekonomik ve sosyal kalkınma değil merhamet, adalet ve barış da vardır. Demokrasi ve özgürlük vardır. Dolayısıyla, güçlü bir ülke ve müreffeh bir toplum inşa etmek, ayrıca bunu sürdürülebilir kılmak, öncelikle kadının statüsünü güçlendirmek ile mümkün olur. Nitekim Türkiye olarak bu yaklaşımdan hareketle, 2002 yılından itibaren önemli yasal ve anayasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Hükümet programları ve temel politika belgelerimizde de, kadının statüsünü güçlendirici eylem planları belirledik ve uygulamaya başladık. Böylelikle; kadınlarımızın eğitim, çalışma ve iş hayatına ilişkin alanlarda önemli gelişmeler kaydettik. Kadınların siyaset ve karar alma mekanizmalarında daha aktif olabilmelerinin önünü açtık ve kadına pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasal bir ilke haline getirdik. Kadının güçlendirilmesine yönelik etkili çalışmalarımızdan biri de kız çocuklarının eğitim imkan ve fırsatlarından eşit bir şekilde yararlanmalarını temin etmek üzere başlattığımız eğitim seferberliği olmuştur. Devlet olarak, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde 'Haydi kızlar okula', 'Baba beni okula gönder' gibi kampanyalar yürüttük. Cumhurbaşkanımızın çok değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin da güçlü destek verdiği bu çalışmalar sonucunda kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 31'den yüzde 54'lere yükselttik. Kadın okumaz-yazmazlık oranında yüzde 19'dan yüzde 6'ya gerilettik. Ülkemizde kadın istihdamının artmasına ve çalışma hayatında kalmasına özel bir önem sarf ettik. Hükümet programımız ve temel politika belgelerimizde buna yönelik hedefler ortaya koyduk" açıklamasını yaptı.



"DÜZENLİ YARDIM SAĞLANANLARIN YÜZDE 76'SI KADINLARDAN OLUŞMAKTADIR"



Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen hedefler doğrultusunda toplumun temel yapı taşı olan aile yapısını güçlendirilmesinin önemle dikkate alındığını belirten, Bakan Kaya, "Düzenli yardım sağlananların yüzde 76'sı kadınlardan oluşmaktadır. Sonuç olarak, kadınlarımızın ekonomik statülerini güçlendirmek için geliştirdiğimiz ve bir kısmını paylaşabildiğim Ekonomik Destek Mekanizmalarımızla, Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede, Türkiye olarak sessiz bir devrim gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Sahip olduğumuz beşeri sermayenin yarısını oluşturan kadınların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden yararlanmamak tüm toplumlar için çok ciddi bir kayıptır. Bu kaybı bir an önce telafi etmek adına, öncelikle kız çocuklarının eğitim hakkını sonuna kadar kullanması, kadının iş hayatına katılması, çalışanların da iş hayatında kalmaya devam etmeleri için, mevcut mekanizmaları etkin uygulamak, ayrıca yeni mekanizmalar için projeler geliştirmek durumundayız.



Bu konuda belirli bir gelişme sağlamadan, kadını bir girişimci yapamaz ve ekonomik bir aktör durumuna getiremeyiz. Bu nedenle, kadın girişimciliğinin teşviki ve desteklenmesi de, hükümetimizin ekonomik ve sosyal kalkınma programlarında öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Günümüzde, Türkiye'de işveren ve kendi hesabına çalışan kadınların toplam içindeki oranı yaklaşık yüzde 11'e ulaşmıştır. Bu oranı yeterli bulmuyor ve artması için de çok büyük gayret sarf ediyoruz. Ülkemizde, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirerek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak en temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda 2018-2022 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi" çalışmalarını başlattığımız bilgisini de paylaşmak isterim. Kadının üreterek ve değerleriyle birlikte varlığını ortaya koyarak karar süreçlerinde rol aldığı yeni bir dünya kurmak, hepimizin ortak ihtiyacı ve sorumluluğudur. Bu çerçevede, bu Konferans kapsamında siz değerli katılımcılarla gerçekleştireceğimiz bilgi ve deneyim paylaşımlarını, kadın girişimciliğinin geliştirilmesine sunacağı katkılar bakımından son derece kıymetli buluyorum. Bu nedenle konferansın sonuçlarını yakından takip edeceğimi, bu alanda atılacak somut adımlara ve bundan sonra planlanacak çalışmalara gerekli desteği vereceğimi ifade etmek istiyorum" dedi.



