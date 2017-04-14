Kadından Kocaya Meydan Dayağı Kameraya Yansıdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, kocasına meydan dayağı attı. Bu anlar amatör kameraya yansıdı.



Olay, Camivasat Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Polis karakoluna 50 memtre mesafedeki bir eczaneye gelen aile, ilaç almak istedi. Eşinin üzerinden para çıkmamasına sinirlendiği iddia edilen kadın, kocasına kızarak önce üstüne yürüdü. Kocasını çekiştirerek yere düşüren kadın, ayağa kalktıktan sonra elleriyle vurmaya devam etti. Amatör kamera görüntülerinde, birlikte geldiği takside bulunan bir yakının elindeki sebzeleri yere atan öfkeli kadın, daha sonra eczane önündeki süpürgeyi eline geçirip, kocasının üzerine yürümeye devam etti. Bir süre ailenin yakınında bekleyen taksici, ortam gerilince olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra öfkeli kadını yanında bulunan yakını koluna girip götürdü. Eşinin öfkesine maruz kalan koca ise karısının peşine takılıp olay yerinden ayrıldı. - BALIKESİR