Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Projesi

Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde düzenli olarak dağıtılan çorbalar bu kez anlamlı bir projeye dahil oldu.



Çorba bardaklarında yer alan kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmeye yönelik sloganlardan oluşan çıkartmalar büyük ilgi gördü. 25 Kasım 2016 tarihinde 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri'nce dağıtılan çorba bardakları ile başlatılan çalışmanın bir sene boyunca sürmesi planlanıyor. Tepebaşı Belediyesi Kadın Sığınma Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projenin çarpıcı yanı ise çıkartmaları karton bardaklara sığınma evinden hizmet alan kadınların yapıştırması. Çıkartmalarda, "Erkek şiddetine son, dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa, görmezden gelme tacize dur de ve erkeksen öfkeni yen" gibi sloganlar yer alıyor.



Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi sıcak çorba dağıtımı bahar döneminde ocak- mayıs; güz döneminde ise ekim-aralık ayları arasında 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bu anlamlı hizmetten 2016 yılı içinde başta öğrenciler olmak üzere 3 bin yurttaş yararlandı. - ESKİŞEHİR