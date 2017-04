Kadına Şiddet Sınır Tanınmıyor

Mardin'de kadın polis, saçını yaptırdığı kuaför tarafından darp edildi.



Mardin'de kadın bir polis, saçını yaptırdığı kuaför tarafından Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan'ın yanında darp edildi. Yüzüne darbeler alan kadın polis Seda Erdoğmuş tedavi altına alınırken, iki kişi gözaltına alındı. Olay, Yenişehir Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan kuaförde meydana geldi. Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Seda Erdoğmuş, geçen hafta saçını kuaför Onur D.'nin yanında yaptırdı. Saçı yanan Erdoğmuş, saçını kurtarmak için Mardin Kuaförler Odası'na gitti ve Başkan İbrahim Porduğan ile görüştü. İddiaya göre kuaför Onur D., şikayetçi olduğu için kadın polis Seda Erdoğmuş'u darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, dövülen kadın meslektaşlarını tedavi için hastaneye kaldırırken, kuaför Onur D. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi Hasan Can D.'yi gözaltına aldı.



Hastanede tedavisi tamamlanan kadın polis, darp raporu aldı. 10 gün iş göremez raporu alan kadın polis Erdoğmuş, başından geçen olayı gazetecilere şu şekilde anlattı:



"Ayın 20'sinde kuaföre gittim, saçlarımı yaptırdım. Onur D. isimli kuaföre gittim. Bana saçlarımın yanacağını söylemedi. 'Yaparız bir sıkıntı olmaz' dedi. Görüşmede Mazıdağı'ndan geleceğimi ve polis olduğumu söyledim. Görüşmeden sonra gittim, önce saçlarıma boya yaptı, sonra perma yaptı ve saçlarım yandı. Saçlarımın yandığını orada fark ettim. Ama yine de sesimi çıkartmadım. Açıkçası çok moralim bozuldu, sadece parasını verip çıktım. Çok uzun sürdü, uzattı. Bir hafta boyunca saçlarım yanık haldeydi. Ben de buna bir çözüm bulmak istedim. Bunun üzerine bugün Kuaförler Odası Başkanı'na gittim. Saçlarımı nasıl kurtarabiliriz diye sordum, amacım buydu. Saçlarımı yapan kişi ile görüşme niyetim hiç yoktu. Zaten görüşmek isteseydim, onun yerine giderdim. Başkan bana dedi ki, 'Bir dilekçe yazlım, şikayetçi olduğunu belirtelim. En azından önce paranı kurtaralım, sonra saçını kurtarmaya çalışalım'. Ben de tamam dedim. Başkan 'ben gidip görüşeceğim, siz gelmeyin' dedi. Görüştü, sonra başkan 'bahçede bekleyin' dedi. Demek ki psikopat biri olduğunu anladı ki görmesini istemedi. Sonra her halde camdan görmüş beni ve yanıma geldi. 'Benden şikayetçi olacak mısın?' diye tepkili bir sesle sordu. Ben 'Olacağım, çünkü saçlarımı yaktınız' dedim. 'Ben sana söyledim' dedi, öyle bir şey kesinlikle söylemedi. Eğer söylemiş olsaydı, zaten yaptırmazdım. İçeriye doğru giderken, üstüme doğru yürüdü. O an anlayamadım, ama ya tokat ya da yumruk bir şey yedim yüzüme. Kendimi kurtarmak amaçlı da sağ kolumla onu ittirdim. Boynunda hafif bir kızarıklık olmuş, karakola geldiğinde 'Bana saldırdı' diye bağırdı. Sonuçta yüzüm bu hale geldi. Sonra hemen 155'i aradım, bu şekilde mağdur oldum".



Şikayetçi olduğunu aktaran Erdoğmuş, Mardin'in hoşgörü şehri olduğunu, ancak bu tür olayların yaşanmasının üzücü olduğunu, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti. - MARDİN