Kadın Yürüyüşü' Eylemleri Trump'ın Yemin Törenini Gölgede Bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri, Sivil Haklar Hareketi döneminden beri ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterilerine sahne oldu.



45. Başkan Donald Trump'ın yemin töreninin ardından "Kadın Yürüyüşü" adı altında Cumartesi günü ülke çapında düzenlenen Trump karşıtı gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.



Çok sayıda sanatçının destek verdiği eylemciler başta kadın düşmanlığı ve cinsiyet yarımcılığı olmak üzere, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve dini hoşgörüsüzlüğü protesto etti.



Scarlett Johansson s'adresse à Trump: incroyable discours https: //t.co/JxJQleHNzM CBSNews pic.twitter.com/OWDeMBKyaY— L'important (Limportant_fr) 21 Ocak 2017



Seriously, Madonna? "Yes, I have thought an awful lot about blowing up the White House." #WomensMarch pic.twitter.com/9sDe87xU5t— Keith Walker (@KeithWalkerNews) 21 Ocak 2017



Gloria Steinem at #WomensMarch: "If you force Muslims to register, we will all register as Muslims." https: //t.co/uxbbk30Fzv— NBC News (@NBCNews) 21 Ocak 2017



Washington'daki yürüyüşe katılan ünlü yönetmen ve aktivist Michael Moore, Trump karşıtlarının çoğunluğu temsil ettiğini savundu:



"Bu sabah kalktık ve Washington Post'u elimize aldık. Şöyle bir başlık var: 'Trump iktidarı aldı'. Ben öyle düşünmüyorum. Asıl güç, iktidar burada. Amerika'nın çoğunluğu burada. Yeni başkan 'Amerikan katliamı'nı sona erdirme sözü verdi. Sayın Trump, asıl biz burada 'Trump katliamı'nı sonlandırma sözü veriyoruz."



Washington'daki yürüyüşe katılanların sayısı Trump'ın yemin törenine katılanları geride bıraktı.



Marche des femmes à Washington: des manifestations jamais vues depuis la guerre du Vietnam https: //t.co/b2VU3adxZL NamiasRobert pic.twitter.com/4sxMwTw0r1— L'important (Limportant_fr) 21 Ocak 2017



Dünya çapında destek gören "Kadın Yürüyüşü" sadece California eyaletinde 50'den fazla kentte organize edildi.



Eylemciler, Trump'ı cinsiyet ayrımcılığı ve ırkçılığı normalleştirmeye çalışmakla suçluyor.



Credit where due. Trump said he'd make America great again, and today it seems pretty darned great! #WomensMarch pic.twitter.com/uMk6aCynJF— Bill McKibben (@billmckibben) 21 Ocak 2017



