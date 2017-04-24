Kadın Voleybolunda Avrupa'nın Zirvesi Yine Türkiye'nin
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kulvarda adını 3. kez zirveye yazdırırken, kupanın toplamda 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kulvarda adını 3. kez zirveye yazdırırken, kupanın toplamda 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.
İtalya'nın Treviso kentinde yapılan organizasyonu VakıfBank'ın şampiyon tamamlamasıyla, kadın voleybolunun Avrupa'daki 1 numaralı kupası, tamamı son 7 sezonda olmak üzere 5. kez Türk ekiplerinin müzesine gitmiş oldu.
İstanbul'da 2011 yılında gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu. Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.
Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.
Geride kalan sezon İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, ev sahibi ekibe yenilerek kupayı kaçırırken, bu kez ev sahibi takıma üstünlük sağlayarak Türk kadın takımlarının 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna imza attı.
Kadınlarda 11 şampiyonluk
Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 11 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.
Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.
Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.
Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 8 Avrupa kupası kaldırmayı başardı. VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yılları Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.
Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da toplamda 11 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, ikişer şampiyonlukla Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.
Erkeklerde 3 şampiyonluk
Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.
İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.
Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.
Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.
Kadın takımlarının başarı karnesi
Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:
Yıl
Takım
Organizasyon
Derece
1980
Eczacıbaşı
Şampiyon Kulüpler Kupası
2
1983
Ankara Pazarları
CEV Kupası
4
1984
Eczacıbaşı
Şampiyon Kulüpler Kupası
4
1986
Arçelik
CEV Kupası
4
1988
Emlak Bankası
CEV Kupası
3
1991
VakıfBank
CEV Kupası
3
1992
VakıfBank
CEV Kupası
3
1993
Eczacıbaşı
CEV Kupası
2
1996
Emlak Bankası
CEV Kupası
2
1997
Galatasaray
CEV Kupası
3
1998
VakıfBank
Şampiyon Kulüpler Kupası
2
Beşiktaş
Kupa Galipleri Kupası
4
Güneş Sigorta
CEV Kupası
4
1999
VakıfBank
Şampiyon Kulüpler Kupası
2
Eczacıbaşı
Kupa Galipleri Kupası
1
2000
Eczacıbaşı
Şampiyon Kulüpler Kupası
3
ENKA Spor
Kupa Galipleri Kupası
4
Güneş Sigorta
CEV Kupası
3
2001
Eczacıbaşı
Şampiyonlar Ligi
4
Beşiktaş
CEV Kupası
4
2002
Eczacıbaşı
Şampiyonlar Ligi
4
2004
VakıfBank Güneş Sigorta
Top Teams Kupası
1
2005
Eczacıbaşı
Top Teams Kupası
3
2006
VakıfBank Güneş Sigorta
Şampiyonlar Ligi
4
2008
VakıfBank Güneş Sigorta
Challenge Kupası
1
2009
Eczacıbaşı
Şampiyonlar Ligi
4
Fenerbahçe Acıbadem
CEV Kupası
3
2010
Galatasaray
Challenge Kupası
3
Fenerbahçe Acıbadem
Şampiyonlar Ligi
2
2011
VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom
Şampiyonlar Ligi
1
Fenerbahçe Acıbadem
Şampiyonlar Ligi
3
2012
Galatasaray
CEV Kupası
2
Fenerbahçe Universal
Şampiyonlar Ligi
1
2013
Fenerbahçe
CEV Kupası
2
VakıfBank
Şampiyonlar Ligi
1
Galatasaray Daikin
Şampiyonlar Ligi
4
2014
VakıfBank
Şampiyonlar Ligi
2
Eczacıbaşı VitrA
Şampiyonlar Ligi
4
Fenerbahçe
CEV Kupası
1
Beşiktaş
Challenge Kupası
2
2015
Eczacıbaşı VitrA
Şampiyonlar Ligi
1
VakıfBank
Şampiyonlar Ligi
3
Galatasaray Daikin
CEV Kupası
3
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Challenge Kupası
1
2016
Galatasaray
CEV Kupası
2
Trabzon İdmanocağı
Challenge Kupası
2
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Challenge Kupası
4
VakıfBank
CEV Şampiyonlar Ligi
2
Fenerbahçe
CEV Şampiyonlar Ligi
3
2017
Galatasaray
CEV Kupası
3
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Challenge Kupası
1
VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1
Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 3
Erkek takımlarının başarı karnesi
Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:
Yıl
Takım
Organizasyon
Derece
1967
Galatasaray
Şampiyon Kulüpler Kupası
4
1972
Galatasaray
Şampiyon Kulüpler Kupası
4
1978
Büyükdere Borankay
Şampiyon Kulüpler Kupası
4
Eczacıbaşı
Kupa Galipleri Kupası
4
1980
Eczacıbaşı
Şampiyon Kulüpler Kupası
3
Vinylex
Kupa Galipleri Kupası
4
1982
Güney Sanayi
CEV Kupası
4
1983
Güney Sanayi
Kupa Galipleri Kupası
4
1992
Galatasaray
CEV Kupası
4
1997
NETAŞ
CEV Kupası
2
1999
Arçelik
Kupa Galipleri Kupası
4
2000
Galatasaray
Kupa Galipleri Kupası
4
2001
Erdemirspor
Top Teams Kupası
4
2007
Halkbank
CEV Kupası
3
2009
Arkas Spor
Challenge Kupası
1
2011
Arkas Spor
Challenge Kupası
2
2012
Arkas Spor
Şampiyonlar Ligi
4
2013
Halkbank
CEV Kupası
1
Maliye Milli Piyango
CEV Kupası
4
2014
Halkbank
Şampiyonlar Ligi
2
Fenerbahçe
Challenge Kupası
1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Challenge Kupası
3
2017
Fenerbahçe
CEV Kupası
3