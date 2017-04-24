Kadın Voleybolunda Avrupa'nın Zirvesi Yine Türkiye'nin

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kulvarda adını 3. kez zirveye yazdırırken, kupanın toplamda 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.



İtalya'nın Treviso kentinde yapılan organizasyonu VakıfBank'ın şampiyon tamamlamasıyla, kadın voleybolunun Avrupa'daki 1 numaralı kupası, tamamı son 7 sezonda olmak üzere 5. kez Türk ekiplerinin müzesine gitmiş oldu.



İstanbul'da 2011 yılında gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu. Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.



Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.



Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.



Geride kalan sezon İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, ev sahibi ekibe yenilerek kupayı kaçırırken, bu kez ev sahibi takıma üstünlük sağlayarak Türk kadın takımlarının 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna imza attı.



Kadınlarda 11 şampiyonluk



Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 11 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.



Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.



Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.



Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 8 Avrupa kupası kaldırmayı başardı. VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yılları Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.



Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da toplamda 11 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, ikişer şampiyonlukla Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.



Erkeklerde 3 şampiyonluk



Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.



İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.



Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.



Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.



Kadın takımlarının başarı karnesi



Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:



Yıl



Takım



Organizasyon



Derece



1980



Eczacıbaşı



Şampiyon Kulüpler Kupası



2



1983



Ankara Pazarları



CEV Kupası



4



1984



Eczacıbaşı



Şampiyon Kulüpler Kupası



4



1986



Arçelik



CEV Kupası



4



1988



Emlak Bankası



CEV Kupası



3



1991



VakıfBank



CEV Kupası



3



1992



VakıfBank



CEV Kupası



3



1993



Eczacıbaşı



CEV Kupası



2



1996



Emlak Bankası



CEV Kupası



2



1997



Galatasaray



CEV Kupası



3



1998



VakıfBank



Şampiyon Kulüpler Kupası



2



Beşiktaş



Kupa Galipleri Kupası



4



Güneş Sigorta



CEV Kupası



4



1999



VakıfBank



Şampiyon Kulüpler Kupası



2



Eczacıbaşı



Kupa Galipleri Kupası



1



2000



Eczacıbaşı



Şampiyon Kulüpler Kupası



3



ENKA Spor



Kupa Galipleri Kupası



4



Güneş Sigorta



CEV Kupası



3



2001



Eczacıbaşı



Şampiyonlar Ligi



4



Beşiktaş



CEV Kupası



4



2002



Eczacıbaşı



Şampiyonlar Ligi



4



2004



VakıfBank Güneş Sigorta



Top Teams Kupası



1



2005



Eczacıbaşı



Top Teams Kupası



3



2006



VakıfBank Güneş Sigorta



Şampiyonlar Ligi



4



2008



VakıfBank Güneş Sigorta



Challenge Kupası



1



2009



Eczacıbaşı



Şampiyonlar Ligi



4



Fenerbahçe Acıbadem



CEV Kupası



3



2010



Galatasaray



Challenge Kupası



3



Fenerbahçe Acıbadem



Şampiyonlar Ligi



2



2011



VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom



Şampiyonlar Ligi



1



Fenerbahçe Acıbadem



Şampiyonlar Ligi



3



2012



Galatasaray



CEV Kupası



2



Fenerbahçe Universal



Şampiyonlar Ligi



1



2013



Fenerbahçe



CEV Kupası



2



VakıfBank



Şampiyonlar Ligi



1



Galatasaray Daikin



Şampiyonlar Ligi



4



2014



VakıfBank



Şampiyonlar Ligi



2



Eczacıbaşı VitrA



Şampiyonlar Ligi



4



Fenerbahçe



CEV Kupası



1



Beşiktaş



Challenge Kupası



2



2015



Eczacıbaşı VitrA



Şampiyonlar Ligi



1



VakıfBank



Şampiyonlar Ligi



3



Galatasaray Daikin



CEV Kupası



3



Bursa Büyükşehir Belediyespor



Challenge Kupası



1



2016



Galatasaray



CEV Kupası



2



Trabzon İdmanocağı



Challenge Kupası



2



Bursa Büyükşehir Belediyespor



Challenge Kupası



4



VakıfBank



CEV Şampiyonlar Ligi



2



Fenerbahçe



CEV Şampiyonlar Ligi



3



2017



Galatasaray



CEV Kupası



3



Bursa Büyükşehir Belediyespor



Challenge Kupası



1



VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1

Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 3





Erkek takımlarının başarı karnesi



Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:



Yıl



Takım



Organizasyon



Derece



1967



Galatasaray



Şampiyon Kulüpler Kupası



4



1972



Galatasaray



Şampiyon Kulüpler Kupası



4



1978



Büyükdere Borankay



Şampiyon Kulüpler Kupası



4



Eczacıbaşı



Kupa Galipleri Kupası



4



1980



Eczacıbaşı



Şampiyon Kulüpler Kupası



3



Vinylex



Kupa Galipleri Kupası



4



1982



Güney Sanayi



CEV Kupası



4



1983



Güney Sanayi



Kupa Galipleri Kupası



4



1992



Galatasaray



CEV Kupası



4



1997



NETAŞ



CEV Kupası



2



1999



Arçelik



Kupa Galipleri Kupası



4



2000



Galatasaray



Kupa Galipleri Kupası



4



2001



Erdemirspor



Top Teams Kupası



4



2007



Halkbank



CEV Kupası



3



2009



Arkas Spor



Challenge Kupası



1



2011



Arkas Spor



Challenge Kupası



2



2012



Arkas Spor



Şampiyonlar Ligi



4



2013



Halkbank



CEV Kupası



1



Maliye Milli Piyango



CEV Kupası



4



2014



Halkbank



Şampiyonlar Ligi



2



Fenerbahçe



Challenge Kupası



1



İstanbul Büyükşehir Belediyespor



Challenge Kupası



3



2017



Fenerbahçe



CEV Kupası



3