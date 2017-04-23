Kadın Voleybolunda Avrupa'nın Zirvesi Yine Türkiye'nin

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kulvarda adını 3. kez zirveye yazdırırken, kupanın toplamda 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.

Kadın Voleybolunda Avrupa'nın Zirvesi Yine Türkiye'nin

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kulvarda adını 3. kez zirveye yazdırırken, kupanın toplamda 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde yapılan organizasyonu VakıfBank'ın şampiyon tamamlamasıyla, kadın voleybolunun Avrupa'daki 1 numaralı kupası, tamamı son 7 sezonda olmak üzere 5. kez Türk ekiplerinin müzesine gitmiş oldu.

İstanbul'da 2011 yılında gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu. Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

Geride kalan sezon İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, ev sahibi ekibe yenilerek kupayı kaçırırken, bu kez ev sahibi takıma üstünlük sağlayarak Türk kadın takımlarının 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna imza attı.

- Kadınlarda 11 şampiyonluk

Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 11 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.

Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 8 Avrupa kupası kaldırmayı başardı. VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yılları Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.

Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da toplamda 11 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, ikişer şampiyonlukla Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.

- Erkeklerde 3 şampiyonluk

Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.

İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.

Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.

- Kadın takımlarının başarı karnesi

Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:

Yıl

 Takım

 Organizasyon

 Derece

1980

 Eczacıbaşı

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 2

1983

 Ankara Pazarları

 CEV Kupası

 4

1984

 Eczacıbaşı

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 4

1986

 Arçelik

 CEV Kupası

 4

1988

 Emlak Bankası

 CEV Kupası

 3

1991

 VakıfBank

 CEV Kupası

 3

1992

 VakıfBank

 CEV Kupası

 3

1993

 Eczacıbaşı

 CEV Kupası

 2

1996

 Emlak Bankası

 CEV Kupası

 2

1997

 Galatasaray

 CEV Kupası

 3

1998

 VakıfBank

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 2



 Beşiktaş

 Kupa Galipleri Kupası

 4



 Güneş Sigorta

 CEV Kupası

 4

1999

 VakıfBank

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 2



 Eczacıbaşı

 Kupa Galipleri Kupası

 1

2000

 Eczacıbaşı

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 3



 ENKA Spor

 Kupa Galipleri Kupası

 4



 Güneş Sigorta

 CEV Kupası

 3

2001

 Eczacıbaşı

 Şampiyonlar Ligi

 4



 Beşiktaş

 CEV Kupası

 4

2002

 Eczacıbaşı

 Şampiyonlar Ligi

 4

2004

 VakıfBank Güneş Sigorta

 Top Teams Kupası

 1

2005

 Eczacıbaşı

 Top Teams Kupası

 3

2006

 VakıfBank Güneş Sigorta

 Şampiyonlar Ligi

 4

2008

 VakıfBank Güneş Sigorta

 Challenge Kupası

 1

2009

 Eczacıbaşı

 Şampiyonlar Ligi

 4



 Fenerbahçe Acıbadem

 CEV Kupası

 3

2010

 Galatasaray

 Challenge Kupası

 3



 Fenerbahçe Acıbadem

 Şampiyonlar Ligi

 2

2011

 VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom

 Şampiyonlar Ligi

 1



 Fenerbahçe Acıbadem

 Şampiyonlar Ligi

 3

2012

 Galatasaray

 CEV Kupası

 2



 Fenerbahçe Universal

 Şampiyonlar Ligi

 1

2013

 Fenerbahçe

 CEV Kupası

 2



 VakıfBank

 Şampiyonlar Ligi

 1



 Galatasaray Daikin

 Şampiyonlar Ligi

 4

2014

 VakıfBank

 Şampiyonlar Ligi

 2



 Eczacıbaşı VitrA

 Şampiyonlar Ligi

 4



 Fenerbahçe

 CEV Kupası

 1



 Beşiktaş

 Challenge Kupası

 2

2015

 Eczacıbaşı VitrA

 Şampiyonlar Ligi

 1



 VakıfBank

 Şampiyonlar Ligi

 3



 Galatasaray Daikin

 CEV Kupası

 3



 Bursa Büyükşehir Belediyespor

 Challenge Kupası

 1

2016

 Galatasaray

 CEV Kupası

 2



 Trabzon İdmanocağı

 Challenge Kupası

 2



 Bursa Büyükşehir Belediyespor

 Challenge Kupası

 4



 VakıfBank

 CEV Şampiyonlar Ligi

 2



 Fenerbahçe

 CEV Şampiyonlar Ligi

 3

2017

 Galatasaray

 CEV Kupası

 3



 Bursa Büyükşehir Belediyespor

 Challenge Kupası

 1

VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1
Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 3


- Erkek takımlarının başarı karnesi

Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:

Yıl

 Takım

 Organizasyon

 Derece
1967

 Galatasaray

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 4
1972

 Galatasaray

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 4
1978

 Büyükdere Borankay

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 4


Eczacıbaşı

 Kupa Galipleri Kupası

 4
1980

 Eczacıbaşı

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 3


Vinylex

 Kupa Galipleri Kupası

 4
1982

 Güney Sanayi

 CEV Kupası

 4
1983

 Güney Sanayi

 Kupa Galipleri Kupası

 4
1992

 Galatasaray

 CEV Kupası

 4
1997

 NETAŞ

 CEV Kupası

 2
1999

 Arçelik

 Kupa Galipleri Kupası

 4
2000

 Galatasaray

 Kupa Galipleri Kupası

 4
2001

 Erdemirspor

 Top Teams Kupası

 4
2007

 Halkbank

 CEV Kupası

 3
2009

 Arkas Spor

 Challenge Kupası

 1
2011

 Arkas Spor

 Challenge Kupası

 2
2012

 Arkas Spor

 Şampiyonlar Ligi

 4
2013

 Halkbank

 CEV Kupası

 1


Maliye Milli Piyango

 CEV Kupası

 4
2014

 Halkbank

 Şampiyonlar Ligi

 2


Fenerbahçe

 Challenge Kupası

 1


İstanbul Büyükşehir Belediyespor

 Challenge Kupası

 3
2017

 Fenerbahçe

 CEV Kupası

 3

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