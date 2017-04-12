Kadın ve Erkekler Temiz Bir Hakkari İçin El Ele Verdi

Kadın ve erkekler temiz bir Hakkari için el ele verdi



HAKKARİ - Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından ilk defa kadınların katılımıyla "Temiz Bir Hakkari İçin El Ele" temizlik çalışması başlatıldı.

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Programı kapsamında Hakkari Belediye Başkanlığında göreve başlayan işçiler, Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde temizlik çalışması başlattı. Hakkari'de ilk defa kadınların katılımı ile başlatılan çok kapsamlı temizlik çalışmasında; cadde ve sokaklar, dere yatakları ve özel mülkiyet alanlarında bulunan çöpler büyük bir titizlikle temizlendi.

Yüzlerce kişiyi bir arada temizlik çalışması yaparken gören vatandaşlar ise, duruma şaşırdıklarını belirterek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ise, temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar, dere yatakları ve özel mülkiyet alanlarında bulunan çöplerin temizleneceğini ifade etti. Başlatmış oldukları çalışmalarda vatandaşların da desteğini beklediklerini belirten Başkan Epcim, temiz bir Hakkari için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

İlk defa düzenlenen kapsamlı temizlik çalışması; 115 kadın, 80 erkek olmak üzere 155 işçinin katılımı ile devam ediyor. Atlılar Caddesi üzerinde bulunan belediye garajı önünde başlayan temizlik çalışması, çevre yolu ve Katremas Köprüsüne kadar devam etti.

Ellerinde eldiven ve çöp poşetleri bulunan kadın ve erkekler, yolda buldukları sigara izmaritleri başta olmak üzere tüm çöpleri poşetlere doldurdular.

Büyük bir titizlikle başlatılan çalışmaların kademeli olarak tüm mahallelere yayılacağı öğrenildi.

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