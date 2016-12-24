Kadın ve Çocuklardan Sema Gösterisi

Bursa'da, kadın ve çocuk semazenler, Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Mevlana'da Hz. Muhammed sevgisi" temalı sema gösterisi yaptı.



Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen program, ney dinletisiyle başladı.



Görevli ve izleyicileri tamamen bayanlardan oluşan programda, 80 kadın semazen ile 70 kadın mutriban eşliğinde yapılan sema gösterisi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.