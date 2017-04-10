Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Türk Traktör'ün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) ve Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) desteğiyle haya geçirdiği "Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi" kapsamında düzenlenen 18 Mart'ta başlayıp bugün sona eren kursta başarılı olanlara sertifikaları törenle verildi.



KARSADER Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Yasemin Sürmeli, Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait salondaki törendeki konuşmasında dernek olarak bu proje kapsamında amaçlarının karabuğday gibi katma değeri oldukça yüksek ve insan sağlığı için son derece faydalı olan bir ürünün Gölpazarı'nda üretiminin çiftçileri arasında yayılması ve benimsemesini sağlamak olduğunu söyledi.



Yine proje çerçevesinde kırsal alanda kalkınmanın sağlanarak bölge çiftçilerinin sosyo ekonomik gelişmişliğinin sağlanmasına dernek olarak katkıda bulunduklarını ifade eden Sürmeli, "Bu kırsal kalkınma modelinin ülkemizde yaygınlaştırılması için önümüzdeki dönemde de ülkenin farklı noktalarında yeni projeler yürütmeyi amaçlıyoruz." dedi.



Türk Traktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alessandro Cazzin de tarım ve otomotiv alanında kadın işgücü ve girişimciliğinin artırılmasını önemsediklerini vurguladı.



Proje sayesinde kadın çiftçiler ile ailelerinin, ülke ekonomisine katkı sağladığını aktaran Cazzin, "Bu kapsamda çiftçilerimize ürünlerin yetiştiriciliğinden, organik tarıma, girişimcilikten tarımda mekanizasyon, güvenli sürüş, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ürün pazarlama konularına kadar geniş bir yelpazede konusunda uzman kişiler tarafından eğitimler verildi. Bundan sonraki aşama ise eğitimlerde kendilerine öğretilenlerin sahaya taşınmasıdır." diye konuştu.



Program, başarılı 43 kursiyere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.



Daha sonra Kurşunlu Köyü Nomanın Kuyu mevkiinde bayan kursiyerlere traktörle güvenli sürüş eğitimi verildi.



Program karabuğday ekimiyle son buldu.