Kadın Terörist Yakalanacağını Anlayınca Kendini Patlattı; Suruç Faciadan Döndü (4)

VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA



Şanlıurfa Valiliği, Suruç İlçesi'nde önlenen saldırıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada, hedefin 23 Nisan ve 1 Mayıs kutlamaları olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:



"21.04.2017 tarihinde İlimiz Suruç ilçesinde saat 16.30 sularında Suruç Devlet Hastanesi yanında bomba yüklü bir araç patlamıştır. 23 Nisan ve 1 Mayıs etkinliklerini kana bulamak isteyen terör örgütü mensuplarınca hazırlanan bomba yüklü araç Suruç ilçesi yakınında bulunan Devlet Hastanesi civarında içerisinde bir teröristin bulunduğu araç patlamıştır. Meydana gelen patlama sonrası araçta bulunan bir terörist etkisiz hale gelmiştir. Patlamada ölen teröristin kimliğini belirlemek üzere kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, meydana gelen patlamada başka can kaybı yaşanmamıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."