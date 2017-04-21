Kadın Terörist Yakalanacağını Anlayınca Kendini Patlattı; Suruç Faciadan Döndü (2) - Yeniden

Sayın Yaziişleri müdürlerine



'Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi' başlıklı haberimizi gelişmeleriyle yeniden veriyoruz.



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YENİDEN



SURUÇ (Şanlıurfa), - ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, pazar günü yapılacak 23 Nisan törenleri sırasında patlayıcı yüklü araçla saldırı planlayan PKK'lı kadın terörist takibe alındı. Polis tarafından takip edildiğini ve yakalanacağını anlayan terörist, bombalı aracı infilak ettirince parçalanarak öldü.



23 Nisan törenlerinde Suruç'u kana bulamak için bir hafta önce Suriye'den gelen kadın teröristi polis takibe aldı. Ekipler, bomba yüklü aracın Akçakale- Suruç karayolunda olduğunu belirleyince harekete geçti. Suruç girişinde mezarlık yanında önlem alan polisin 'dur' ihtarında bulunduğu terörist gaza basıp kaçarken, polis havaya uyarı açtı. Mezarlık yanına kaçmaya çalışan terörist, yakalanacağını anlayınca araçtaki patlayıcıyı infilak ettirdi. Büyük bir gürültüyle infilak eden bomba yüklü araçtaki kadın terörist parçalanarak öldü.



VALİLİK: ARAÇ TAKİBE ALINMIŞTI



Şanlıurfa Valiliği'nden de olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, polisin kadın teröristin polisin takibinde olduğu belirtilerek şöyle denildi:



"21.04.2017 tarihinde ilimiz Suruç İlçesi'nde saat 16.30 sularında Suruç Devlet Hastanesi yanında 33 CFY 67 plakalı araç, yaklaşık bir hafta önce elde edilen istihbari bilgilere dayanılarak takibe alınmış, araçta bulunan terörist takip edildiğini anlayınca kendisini patlatmıştır. Patlamada ölen teröristin kimliğini belirlemek üzere kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, meydana gelen patlamada başka can kaybı yaşanmamıştır."



