Kutlamaların Ardından Temizlik, Yine İşçilere Kaldı

Bolu'da kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramında, temizlik işçileri kutlama yapılan alanın çevresinde yerlere atılan izmarit ve ağaç yapraklarını temizlediler.



Bolu'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Kent Meydanında sendika, sivil toplum örgütü, siyasi partiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Sabah saatlerinde kutlama için yaklaşık 100 kişilik grup polis bariyerleriyle çevrili alana geldi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önleminin alındığı kutlama alanında, içeri girmek isteyen vatandaşların üstleri ve çantaları didik didik arandı. Alana giren vatandaşlar halay ve horon eşliğinde 1 Mayıs İşçi Bayramını sorunsuz bir şekilde kutladılar.



Kutlamaların olduğu sırada Bolu Belediyesi temizlik işçileri ise çalışmaya devam etti. Yere düşen yaprakları ve atılan izmaritleri temizleyen temizlik işçisi 53 yaşındaki Aynur Aykut, "Taşeron olduğumuz için bugün çalışıyoruz. Bugün bize izin yok ama halimizden memnunuz" dedi.



(Faruk Çidem / İHA)