Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu" Türkiye'de Düzenlenecek

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından kadın girişimcilere uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla her yıl düzenlenen Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu (WVEF-Women Vendors Exhibition and Forum) bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek.



Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinden (KAGİDER) yapılan açıklamaya göre, etkinlik, KAGİDER ve Ekonomi Bakanlığının desteğiyle 23-24 Şubat'ta Hilton İstanbul Bomonti Otel'de düzenlenecek.



Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) ortak kuruluşu olan ITC tarafından düzenlenen etkinliğe, aralarında Meksika, Çin, Nijerya, Fildişi Sahilleri ve Gana gibi ülkelerin bulunduğu 68 farklı ülkeden tekstil, bilişim teknolojileri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren 400 kadın tedarikçi katılacak.



Türkiye'den önce Çin, Meksika, Ruanda ve Brezilya'da düzenlenen WVEF etkinliğinde bugüne kadar 50 milyon dolarlık iş hacmi yakalandı. Türkiye, yerel katılım düzeyinin yüksekliği ile şimdiden WVEF tarihine geçti. Türkiye'den 90 kadın girişimcinin hazır bulunacağı etkinlikte yaklaşık 10 milyon dolarlık bir iş hacmi hedefleniyor.



Garanti Bankası'nın da destekçileri arasında yer aldığı etkinliğe çeşitli ülkelerden ticaret ve yatırımcı heyetleri de katılacak ve özel sektör satın almacıları, kadın tedarikçiler ile karşılıklı iş fırsatlarını görüşecek.



"Amacımız kadın tedarikçilerin daha fazla tercih edilmesi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, WVEF'in Türkiye'de yapılması için 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "400 kadın tedarikçiyi bu yıl İstanbul'da buluşturuyoruz. Etkinliğe katılan kadın girişimciler satın almacılarla bir araya gelerek, ürünlerini tanıtıp, karşılıklı ticaret gerçekleştirecek. Amacımız şirketlerin satın alma yaparken kadın tedarikçileri daha fazla tercih etmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.



ITC'nin 2020'ye kadar 1 milyon kadın girişimciyi global pazara katmayı amaçladığını aktaran Oktar, dünya ticaretinin ancak yüzde 1'lik kısmının kadın tedarikçiler tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekti.



Oktar, Türkiye'de 100 bin civarında değişen kadın girişimci sayısını 4 yıl içerisinde 150 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ancak hedef koymak yeterli olmuyor. Bunun için gerekli mekanizmaları da oluşturmamız lazım. WVEF etkinliği tam da bu noktada amaca hizmet ediyor. Etkinlik, şirketlerin büyümesi ve yeni pazarlar keşfetmeleri için çok büyük bir fırsat. Satın almacıların da oldukça ilgisini çeken etkinliğimizde kadın tedarikçiler, karşılıklı tanışma fırsatı bulacak ve ikili görüşmelerde kendilerini tanıtarak, ticaret yapacaklar. Kadın girişimciler bu sayede yeni pazarlara açılma fırsatı da yakalamış olacaklar.



Türkiye'deki kadın girişimcilerin en yoğun olduğu sektörler tekstil, bilişim teknolojileri ve turizm. Etkinliğe katılan kadın girişimciler bu 3 ana sektörde faaliyet gösteriyor. Etkinliğe katılacak 90 Türk kadın girişimci ülkemizin farklı şehirlerinden gelecek."