Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu'nda 10 Milyon Dolarlık İş Hacmi Hedefleniyor

– KAGİDER işbirliği ve T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu'na (WVEF), dünyanın 68 farklı ülkesinden 400 kadın tedarikçi katılacak.



BM ve DTÖ ortak kuruluşu Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) her yıl kadın girişimcilere uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla düzenlenen ve bu yıl KAGİDER işbirliği ve T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu'na (WVEF), dünyanın 68 farklı ülkesinden 400 kadın tedarikçi katılacak. Etkinlikte yaklaşık 10 milyon dolarlık iş hacmi hedefleniyor.



Türkiye'den önce Çin, Meksika, Ruanda ve Brezilya'da düzenlenen WVEF etkinliğinde bugüne kadar 50 milyon dolarlık iş hacmi yakalanırken, yerel katılım düzeyinin yüksekliği ile Türkiye şimdiden WVEF tarihine geçmiş durumda. Türkiye'den 90 kadın girişimcinin hazır bulunacağı etkinlikte yaklaşık 10 milyon dolarlık bir iş hacmi hedefleniyor. Garanti Bankası'nın da destekçileri arasında yer aldığı etkinliğe çeşitli ülkelerden ticaret heyet ve yatırımcı heyetleri de katılacak ve özel sektör satın alıcıları, kadın tedarikçiler ile karşılıklı iş fırsatlarını görüşecekler.



Açılışını ITC Direktörü Arancha Gonzalez ile birlikte yapacak olan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar etkinliğe ilişkin bilgiler verdi. WVEF'in Türkiye'de yapılması için 2 yıldır çalıştıklarını belirten Sanem Oktar, "400 kadın tedarikçiyi bu yıl İstanbul'da buluşturuyoruz. Etkinliğe katılan kadın girişimciler satın almacılarla bir araya gelerek, ürünlerini tanıtıp, karşılıklı ticaret gerçekleştirecekler. Amacımız şirketlerin satın alma yaparken kadın tedarikçilerin daha fazla tercih edilmesini sağlamak" dedi.



ITC'nin 2020'ye kadar 1 milyon kadın girişimciyi global pazara katmayı amaçladığını söyleyen Sanem Oktar, dünya ticaretinin ancak yüzde 1'lık kısmının kadın tedarikçiler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Türkiye'de 100 bin civarında değişen kadın girişimci sayısını 4 yıl içerisinde 150 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Sanem Oktar, "Ancak hedef koymak yeterli olmuyor. Bunun için gerekli mekanizmaları da oluşturmamız lazım. WVEF etkinliği tam da bu noktada amaca hizmet ediyor" dedi. Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu'nun şirketlerin büyümesi ve yeni pazarlar keşfetmeleri için çok büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Sanem Oktar, "Satın almacıların da oldukça ilgisini çeken etkinliğimizde kadın tedarikçiler, karşılıklı tanışma fırsatı bulacak ve ikili görüşmelerde kendilerini tanıtarak, ticaret yapacaklar. Kadın girişimciler bu sayede yeni pazarlara açılma fırsatı da yakalamış olacaklar" dedi.



Türkiye'deki kadın girişimcilerin sektörel dağılımını incelediklerini vurgulayan ve en yoğun oldukları sektörlerin tekstil, bilişim teknolojileri ve turizm olduğuna dikkat çeken Sanem Oktar, etkinliğe katılan kadın girişimcilerin bu 3 ana sektörde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Sanem Oktar ayrıca, etkinliğe katılacak olan 90 Türk kadın girişimcinin Türkiye'nin farklı şehirlerinden geleceklerini vurguladı. - İstanbul