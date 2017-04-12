Kadın Sürücünün Dikkatsiz Dönüşü Kazayla Bitti

İrlanda'da kadın sürücünün karşı yönden gelen araçları hesaba katmadan yaptığı kontrolsüz dönüş, feci bir kazaya yol açtı.



Galway'de bir anda direksiyonu kırarak dönüş yapmak isteyen kadın sürücünün otomobiline, karşı yönden hızla gelen araç çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kadın sürücünün durumununsa ağır olduğu açıklandı.



(İHA)