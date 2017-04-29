Kadın Sürücü Için Seferber Oldular

Antalya'nın Kemer ilçesinde yoldan çıkarak takla atan araç içinde sıkışan kadın sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kemer'in Göynük Mahallesindeki bir otelde muhasebe servisinde çalıştığı öğrenilen Ayşegül K. idaresindeki 07 VCN 71 plakalı otomobil, Kumluca istikametine giderken D-400 Karayolu'nun Karabucak mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, itfaiye kurtarma ekibi tarafından aracın kapısı kesilerek kurtarıldı. Kadın sürücü ambulansla önce Kemer Devlet Hastanesine, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Hanım Türk / İHA)