Kadın Stk'lardan TBMM Başkanvekili Aydın'a Destek

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği ve Kahta TOGEM ortak bir basın açıklaması yaparak TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a destek verdi.



Dernek üyeleri bir araya gelerek, ulusal bir gazetede TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile ilgili yayınlanan köşe yazısına tepki gösterdi.



Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği binasında yapılan ortak basın açıklamasını Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Emine Kardeş okudu.



Başkan Emine Kardeş açıklamada, "TBMM Başkanvekilimiz ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın hakkında kirli bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Şuan anayasa görüşmelerini yürüten Başkanvekilimiz hakkında bir iftira atılarak kirli bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bu tür aslı astarı olmayan iftira dolu yazılar TBMM Başkanvekilimizin itibarına zarar veremez. Köşe yazısında belirtildiği gibi TBMM Başkanvekilimizin, FETÖ ile ilişkisinin olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu iftirayı şiddetle kınıyoruz. Sonuna kadar TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın'ın yanında olduğumuzu ve hemşerimizin yanında olduğumuzu haykırıyoruz" dedi - ADIYAMAN