Kadın Sanayiciler "Mükemmellik Modeli" ile Tanıştı

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren kadın sanayicilere, şirketlerin kurumsallaşması için önemli bir yönetim modeli olan "EFQM Mükemmellik Modeli" tanıtıldı.



AOSB Bölgesinde faaliyet gösteren bir restoranda Türkiye Kalite Derneği (KalDer) işbirliğiyle düzenlenen programda, KalDer eğitimcisi Müjgan Kerman, katılımcılara, Türkiye'deki küçük ve büyük ölçekli şirketlerin mükemmellik yolculuğunda derneğin üstlendiği çalışmaların öneminden bahsetti. Kerman, KalDer'in, mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkenin rekabet gücü ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı kendisine misyon edindiğini, ülkemizde sürdürülebilir iş yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflediğini kaydetti.



"EFQM Mükemmellik Modeli"nin, mükemmel kuruluşların sahip oldukları ortak temel değerler, bu değerleri hayata geçirmek için neler yaptıkları ve elde edilen sonuçların neleri kapsadığına ilişkin geniş bir bakış açısı oluşturmak üzere Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından geliştirilen yönetim çerçevesi olduğuna işaret eden Kerman, bu modelin; iş mükemmelliği ve mükemmel kuruluşlarla ilgili tüm unsurları ortaya koyduğunu ifade etti. Müjgan Kerman, "'EFQM Mükemmellik Modeli', sürekli gelişme ve mükemmel sonuçlara ulaşmak için bir rehberdir. Aynı zamanda kurumsal mükemmellik için bir değerlendirme aracı, Toplam Kalite için de bir yol haritasıdır" dedi.



Bu modelin, iyileştirme fırsatlarına ve kuruluşun nasıl çalıştığına bakılmasına yarayan ileriye dönük bir sistem olduğunu vurgulayan Kerman, "Bu sistemde temel kavramlar; müşterilere değer katma, sürdürülebilir bir gelecek yaratma, kurumsal yetenekleri geliştirme, yaratıcılık ve yenileşimden yararlanma, vizyoner, esin veren ve bütünsel liderlik, çeviklikle yönetme, çalışanların yetenekleri ile başarma ve mükemmel sonuçları sürdürmedir. Temel kavramlar, EFQM tarafından tanımlanan mükemmellik için yapılacaklardır. Bu kavramlar, kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmesine yarayan iyileştirmeye ve öğrenmeye temel oluşturur" ifadelerini kullandı. - ADANA