Kadın Sanayiciler, Kadın İstihdamının Artırılması İçin Devrede

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, kadın istihdamının artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Altunbaş'ı ziyaret etti.



Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ayça Çelik'in öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, Kadın Sanayiciler Platformu'ndan Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Finansman Şefi Merve Sütcü ve Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Elif Balbay ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Engin Dücan da katıldı.



İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunbaş, kadınların ön sıralarda olduğu her platformun, daha estetik ve başarıya daha yakın olduğunu ifade etti. Erkek egemenliğinin bulunduğu sanayi alanında, böylesine güçlü bir kadın platformunun olmasından mutluluk duyduğunu belirten Altunbaş, kadınların iş gücüne katkısının önemli olduğunu kaydetti.



AOSB Kadın Sanayiciler Platformu adına konuşan Ayça Çelik de her firmanın istihdam için bir değer olduğunu vurguladı. Kadının iş gücüne katılım oranının mutlaka artırılması gerektiğine işaret eden Çelik, "Sanayici ailelerin ikinci kuşak temsilcileri olarak bizler, babalarımızın kızlarıyız. Kadın istihdamının artırılması konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye hazırız. Bu konuda İŞKUR ile her türlü işbirliğine açığız" dedi. - ADANA