Kadın Sağlığı Eğitimi Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlık ve Planlaması Vakfı tarafından Büyükşehir Belediyesi personeline verilen "Kadın Sağlığı Eğitim Programı" tamamlandı. 13 hafta süren eğitimlerde Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 32 kadın personel, kadını ve aileyi koruyucu sağlık davranışlarını kazandırmak, sağlık bilincini yükseltmek ve kadını sağlık alanında güçlendirmek konularında eğitim aldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, kadınları güçlendirmek ve bilinçli hale getirebilmek adına bu eğitimlerin önemli olduğunu ve eğitimlerin arttırılarak devam edeceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde verilen eğitimlerin sonunda personele katılım belgesi verildi.



