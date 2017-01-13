İSTANBUL (AA) - Vakıf Sanat'ın düzenlediği, ressam Ayça Çetin Akalın'ın resimlerinden oluşan "Kadın Ressamlarımız" resim sergisi açıldı.



Levent'teki Vakıf Sanat Galerisi'nde gerçekleşen sergi, Türkiye'nin ilk kadın ressamlarının yetiştiği İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nde resim yapmaya başlayan 15 kadın ressamın portrelerinden oluşuyor.



Ayça Çetin Akalın serginin açılışından önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana sanata yatkınlığı olduğunu ancak emeklilik sonrasında resim yapma fırsatı bulduğunu ve uzun bir sanat tarihi alanında teorik eğitim süreciyle birlikte İstanbul Kadın Ressamlar Derneğinin atölyesinde resim sanatını öğrendiğini söyledi.



İlk sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Akalın, ilk kadın ressamlara olan ilgisiyle 1914 yılında yurt dışında eğitim alan ilk kadın ressam Mihri Müşfik'in öncülüğünde, Melek Celal Sofu, Nazlı Ecevit, Güzin Duran ve Hale Asaf gibi ilk kadın ressamların yetiştiği İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nin öğrencilerinin portrelerini yapmaya başladığını kaydetti.



İlk kadın ressamların fotoğraflarını bulmak konusunda zorluk çekse de 15 kadın ressamın fotoğraflarını bularak portreleri oluşturduğunu söyleyen Akalın, "Bu sanat okuluna yazılan ilk öğrenciler 33 kişiymiş ancak ben 15'inin fotoğrafını bulabildim. Onlara vefa niteliğinde olan bu sergide insanlar, onların portrelerini görecekler. Ayrıca hazırladığımız katalogda da yaptıkları tablolardan örnekler bulabilecekler." dedi.



Sergi, 20 Ocak tarihine kadar Vakıf Sanat Galerisinde ziyaret edilebilecek.