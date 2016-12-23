Kadın Personel Evinde Yangın Çıktı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde bir restorantta çalışan kadınların yaşadığı personel evinde yangın çıktı.



Olay, Turan Mahallesi 163 Sokakta bulunan bir apartmanın 2. katında yaşandı. İddiaya göre, bir restorantta çalışan kadın garsonların yaşadığı kiralık evde elektirikli sobanın yatağa devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere kendi imkanlarınla müdahale etmeye çalışan kadınlar, başarılı olamayınca evi terk etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yoğun dumanla kaplanan dar sokakta yangının diğer apartmanlara sıçramaması ise mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı. - AYDIN