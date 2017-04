Kadın Ormancı Hayalindeki Mesleği Yapıyor

TEZCAN EKİZLER - İzmir'in tek kadın orman muhafaza memuru 26 yaşındaki Şükran Betül Canbolat, hayalindeki mesleği yaparken görev sahasındaki 14 mahallede ormanları koruyor.



Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümünden mezun olan Canbolat, hayalini kurduğu mesleğine 2 yıl önce kavuştu. İzmir'in tek kadın orman muhafaza memuru olan Canbolat, görevini Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünde sürdürüyor.



Gününün büyük bölümünü kırsaldaki 14 mahallede geçiren Canbolat, bazen yaya bazen arazi aracıyla bazen de motosikletiyle ormanda devriye geziyor.



Kimi zaman mahalle sakinleriyle kahvehanelerde buluşan ve onlara orman sevgisinden bahseden Canbolat, işçilerle de ağaç seyreltme ve gençleştirme çalışmalarına katılıyor.



Canbolat, küçüklüğünden beri doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.



Üniformayı giydiği ilk günü unutamadığını dile getiren Canbolat, şöyle konuştu:



"Ormancılık mesleğine çok büyük ilgim vardı. Hatta ormandaki araçları gördüğümde onları hayranlıkla izliyordum. 'Bir gün bu araçların içinde ben de olacağım' diyordum. 'O üniformayı ben de giyeceğim' diyordum. Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum, mesleğimi çok seviyorum. Vatandaşlara da orman ve doğa sevgisinden bahsediyorum. Yöre insanıyla aramızda güzel bir sinerji oluştu, çok memnunum."



Araçla gidilemeyen bölgelere ulaşmak için motosiklet kullanmayı öğrendiğini aktaran Canbolat, bu vesileyle arazide daha hızlı hareket ettiğini belirtti. Canbolat, en çok orman yangınlarına üzüldüğünü vurguladı.



Yangınla mücadelede eğitimin önemine dikkati çeken Canbolat, sık sık bir araya geldiği mahalle sakinlerine bu konuda telkinlerde bulunduğuna işaret etti.



Görevi sırasında zaman zaman ormanlara zarar veren kişilerle de karşılaştığını anlatan Canbolat, "Bu durumda tek başıma müdahale etmemeye çalışıyorum. Olayın ne olduğunu anladıktan sonra destek ekip çağırıyorum." diye konuştu.



"Ormana yeni bir düzen geldi"



Kadınların da birçok mesleğin üstesinden gelebileceğini dile getiren Canbolat, "İlk başta beni çok garipsediler ama yavaş yavaş alışıyorlar. Özellikle orman işçileri beni görünce konuşmalarına ve hareketlerine daha dikkat ediyorlar. Daha kibar konuşmaya başladılar. Benimle beraber ormana yeni bir düzen geldi diyebilirim. Motosiklet kullandığımı görünce de bir hayli şaşırıyorlar." dedi.



Orman Mühendisi Mustafa Bakar ise Canbolat'ın herkes tarafından çok sevildiğini söyledi.



Şimdiye kadar kadın orman muhafaza memuruyla çalışmadığını vurgulayan Bakar, "Onun yeri bizim için ayrı. Kadın orman muhafaza memuru sayısının artması lazım. Bayanlar anaçlık duygularını doğaya uyarladıkları için işlerinde daha titiz oluyor. Çalışanların birbirlerine hitap şekilleri bile değişti. Betül hanım ormancı gençlere de örnek oluyor." ifadelerini kullandı.



Kızılkeçeli Mahallesi sakinlerinden orman işçisi Nurallah Irgat ise Canbolat'ı gördüğünde "Kadından ormancı olur mu" diye düşündüğünü ancak daha sonra bunun yanlış olduğunu anladığını söyledi.



Canbolat'ın kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Irgat, "Ormanda çalışırken her an karşımıza çıkabilir. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz, işinde çok titiz. Kızımın da Betül hanım gibi ormancı olmasını istiyorum." şeklinde konuştu.



Halil Yurt da Canbolat'ın özellikle orman yangınlarının önlenmesi konusunda kendilerini sürekli uyardığını kaydetti.