Kadın Ölüleri

Kadın ölüleri adlı oyunumuz, Çağımızın bir Trajedisidir.

Kadın Ölüleri

Kadın ölüleri adlı oyunumuz, Çağımızın bir Trajedisidir.

Oyunumuz, Kadınların töre, aile içi şiddet, ensest ilişkiler sonucu öldürülmeleri ve intihara sürüklenişini anlatmaktadır. Toplumsal bir yüzleşme olan Kadın Ölüleri adlı oyunda, Müziğin ve sözcüklerin havada dans ettiği, sahne estetiğin en etkili bir biçimde kurgulandığı farklı kadın yaşamlarından hikayeler anlatıyoruz. Ne kadar farklı gibi gözükse de bir o kadar da benzer yaşamları sergiliyoruz.

"Kadın Ölüleri" adlı oyun, sadece bir oyun değil biz kadınların gerçek bir trajedisidir.

Bundan sonra söz söyleme sırası siz seyircimizindir.

İyi Seyirler.


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Web Sitesi: http://www.maskkara.com

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Su Gösteri Sanatları Sahnesi

Mekan Adresi : İskenderpaşa Mah. Vezirçeşme Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Kadın Ölüleri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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